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Yaramazlara biraz batar!

Muharrem İnce: ‘Adam kazandı’ mesajı attığım için pişmanım

Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 2018’deki seçim gecesinde ortadan kaybolup “Adam kazandı” mesajı attığı için pişman olduğunu söyledi.

Görsel: Habertürk TV

Millet ittifakının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı ilan etmesinden sonra yayımlanan anketler Kılıçdaroğlu’nu Tayyip Erdoğan’ın önünde gösterse de, çoklu aday senaryolarında seçimin ikinci tura kalma ihtimali yüksek.


İnce de 14 Mayıs’taki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olabilmek için dilekçesini dün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) verdi. İnce’nin resmen aday olabilmek için en az 100 bin imza toplaması gerekiyor.

Muhalifler, oyların bölünmemesi gerekçesiyle İnce’den adaylıktan çekilmesini istiyor.

Habertürk’te Fatih Altaylı’nın sunduğu ‘Teke Tek’ programına katılan İnce, bu çekilme çağrısı dahil benzer sorulara yanıt verdi.

İnce’nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Mansur Yavaş bir kaybetti, bir daha kaybetti, kazandı. Kılıçdaroğlu 13 kere kaybetti, ben bir kere kaybettim. Bir kere penaltı kaçırdım.

*(Adam kazandı mesajı) O mesajı ben açtım, pişman mısın, pişmanım. Ben diyeceğim ki, “Seçim ikinci tura kaldı.” Kaybettiğimi bilmiyorum, kazandığımı bilmiyorum.

*CHP görevini yapmamış. Ben cumhurbaşkanı adayıyım. 12 bin 843 sandığa gözlemci koymamış CHP. Bu 4 milyon oy demek. Bu kadar sandığa gözlemci koymazsanız. YSK’nın bu belgesi ortada iken bana daha seçim gecesini sormak. Beni satmışlar resmen satmışlar! Benim hatam partime güvenmekti.

*Olağanüstü oy olacağım. (2018’de) CHP cumhurbaşkanı adaylığımda arkamda değildi ki, belki de yüktü.

Güncellenecek…

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