İnce, CHP’lilere 2018’i hatırlatmış, CHP’liler ne beklediğini anlamamış

ALTAN SANCAR

Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde kendisiyle görüşen bazı CHP’lilere 2018’deki cumhurbaşkanlığı seçim sürecini hatırlatarak, “Beni ve arkadaşlarımı tasfiye ettiler” demiş.

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Kılıçdaroğlu, İnce’nin adaylığıyla ilgili “Diğer partiler gibi Memleket Partisi’ne de gideceğim. Arkadaşlarımız ziyaret için başvuracaklar” demişti.

‘Arkadaş sohbeti’

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışılan ve oyları böleceği yönünde eleştirilen İnce ile CHP’den bazı isimler arasında bu süreç içinde çeşitli görüşmeler oldu. İnce de dün katıldığı canlı yayında bu görüşmelere dikkat çekmişti.

Kılıçdaroğlu’nun da onay verdiği bu görüşmelerde ağırlıklı olarak İnce’nin görüşleri dinlendi. CHP’liler bu görüşmeleri ‘resmi görüşme’ olarak nitelemek yerine, ‘arkadaş sohbeti’ demeyi tercih etti.

Aklı 2018’de

Diken’in CHP kaynaklarından edindiği bilgiye göre İnce bu görüşmelerden birinde CHP’lilere 2018’deki cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde yaşananları hatırlatmış.

Adaylığının ‘iyi niyetli’ olarak düşünüldüğü sandığını söyleyen İnce, seçim sürecinin sonunda adaylığın ‘kendisini tasfiye’ hedefli olduğunu anladığını belirtmiş.

Görüşmeye katılan CHP’liler bu düşünceye itiraz etse de İnce sözlerini sürdürerek, “Hem beni hem de bana yakın duran milletvekili arkadaşlarımı tasfiye ettiler” demiş.

Cumhurbaşkanı yardımcılığı gündeme gelmiş değil

Görüşmeye katılan CHP’liler İnce’nin Kılıçdaroğlu’ndan tam olarak ne beklediğini anlamadıklarını parti içindeki sohbetlerde iletmiş.

Öte yandan görüşmelerin hiçbirinde İnce için milletvekilliği veya cumhurbaşkanı yardımcılığı gündeme gelmiş değil.

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye ‘cumhurbaşkanı yardımcısı görevinin teklif edilebileceğini’ söylemişti.