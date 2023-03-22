Kılıçdaroğlu: Memleket Partisi’ne de gideceğim

Millet ittifakının adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’nin adaylığıyla ilgili “Diğer partiler gibi Memleket Partisi’ne de gideceğim. Arkadaşlarımız ziyaret için başvuracaklar” dedi.

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Millet ittifakının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday ilan etmesinden sonra yayımlanan anketler, Kılıçdaroğlu’nu Tayyip Erdoğan’ın önünde gösterse de seçimin ikinci tura kalma ihtimali var. Bu nedenle Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce gibi isimlerin adaylıktan çekilmesi için kamuoyu baskısı artıyor. Ancak İnce adaylıkta ısrarcı.

Sözcü’den Deniz Zeyrek’e konuşan Kılıçdaroğlu, İnce’nin adaylığıyla ilgili soruya “Diğer partiler gibi Memleket Partisi’ne de gideceğim. Arkadaşlarımız ziyaret için başvuracaklar. Uygun görürlerse, belirlenen tarihte gitmek istiyorum” yanıtını verdi.

HDP’yle görüşmenin olumlu geçtiğini bildiren Kılıçdaroğlu, iktidar medyasındaki ‘bakanlık verecekler’ iddialarını da yalanladı.