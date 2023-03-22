YSK imza sayısını duyurdu: Muharrem İnce ilk gün 30 bini bulamadı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçime girmeye hak kazanan cumhurbaşkanı adaylarının ilk gün aldığı imza sayısını açıkladı. Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için 28 bin 235 imza atıldı.

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İmza süresi 27 Mart 2023 Pazartesi saat 20:00’de sona erecek. Adaylık için o saate kadar 100 bin imza toplanması gerekiyor.

YSK, inceleme sonucu, alfabetik sıraya göre, Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal’ın cumhurbaşkanlığı için başvurularını kabul etmişti.

Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adayları için ilk gün atılan imza sayıları açıklandı.

YSK’nın verilerine göre adayların topladığı imza sayısı şöyle:

Muharrem İnce: 28 bin 235

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 27 bin 910

Sinan Oğan: 15 bin 573

Doğu Perinçek: 6 bin 679

Yakup Türkal: 993

Erkan Trükten: 397

Tevfik Ahmet Özal: 237

İrfan Uzun: 176

Hilmi Özden: 60

Davut Turan: 34

İnce ilk gün istediğini bulamadı

İlk turda yüzde 30 alarak ikinci tura kalacağını söyleyen İnce’nin imzanın ilk gününde 30 bini bulamaması dikkat çekti.

2018 seçimlerinde Meral Akşener ilk gün 117 bin 702, Temel Karamollaoğlu’ysa 36 bin 745 imza toplamıştı.