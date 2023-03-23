Kılıçdaroğlu: ‘Beşli çete’nin devletin bazı kurumlarını ele geçirdiğini biliyorum

Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘beşli çete’ olarak adlandırılan sermaye grubunun devletin bazı kurumlarını ele geçirdiklerini bildiğini belirterek, kaçırılan 418 milyar doları geri getirecekleri söyledi.

Kılıçdaroğlu, Halk TV’de ‘Liderler Masası’ programında konuşuyor. Kılıçdaroğlu, konuşmasına Ankara’nın göbeğinde öldürülen MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş’in hesabını soracağını belirterek başladı. Kılıçdaroğlu bugün kendisini ziyaret eden Ateş’in eşi Ayşe Ateş’e de ‘beraber hesap sorma’ sözü vermişti.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Ankara’nın ortasında Sinan Ateş katledildi, Saray sessizliğini korumaya devam ediyor. Bu cinayetin aydınlatılması lazım. Polisin tutanakları savcıya göndermesi lazım. Toplum bunu izliyor biz de izliyoruz. Olayı örtmeye çalışacaklar. Aileye söz verdim, bu bizim için namus meselesidir dedim. Gerçek failleri tutuklanıncaya kadar bu işin takipçisi olacağız dedim, bu bir insanlık görevidir. Siz o sanığı hangi gerekçeyle evinizde tutuyorsunuz, bunlar sorulacak, az kaldı.

*Siz bir ülkeye adaleti getiremezseniz hiçbir şey getiremezsiniz. Siz devlet olarak bu tür bir olaya izin veremezsiniz. Arkasında hangi mesele var, tüm bunlar araştırılması gerekiyor, siz olayı kapatıyorsunuz. Neden, güç başka bir yerde, yargıya, savcıya, polislere baskı yapıyor. Polislere ve savcı arkadaşlara söylüyorum, cesaretli olun, hiç endişe etmeyin, bu olayı tüm ayrıntılarıyla yazın, davanızı açın, onların güvencesi olacağız.

‘Beşli çete’ tartışması

*‘Beşli çeteler’ dediğim, devleti soyanlar, haksız kazanç elde edenler, tüyü bitmemiş yetimin hakkını alanlar. Ben neden cumhurbaşkanı olmak istiyorum, sarayda oturmak için değil. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını ben sormayacaksam neden cumhurbaşkanlığı yapayım.

*Beşli çete, elbette böyle adamlar istemiyor. Devletin bazı kurumlarını ele geçirdiklerini, bürokratlarını beslediklerini biliyorum. Elbette bunlar Kılıçdaroğlu gelmesin diye toplantı yaparlar. Ama ben bu milletin sağ duyusuna güveniyorum. Bir de devleti yöneten temiz bir adam gelsin. Vatandaşın cebini düşünen, sorunları çözecek, israftan kaçınacak sade bir insan istiyor. Buna tahammül edemiyorlar.

*Bunların tamamını soracağım. O 418 milyar doları alacağım, bu ülkeye getireceğim. Hiçbir uluslararası mahkeme bir devletin soyulmasına evet dememiştir. Almanya dahil buradan kaçırılan paraların nerede olduğunun tamamını biliyoruz.

*Seçim birinci turda biter, benim kanaatim. Hedefimiz birinci turda kazanmak.

*Elbette Memleket Partisi’ni de ziyaret edeceğim. Birinci turda bitirmek gerek, doğrusu budur.

*Kızılay’ı eski ruhuna kavuşturacağız. Kuruluş amacına uygun yeniden yapılandıracağız. Söz verdim, eski sahiplerine, gönüllü yardım yapanlara, rant aracı olarak görmeyenlere teslim edeceğiz.

*Siz depremzedelere parayla ev satamazsınız. Bu kadar yüzsüzlük olmaz. Sözüm söz, cumhurbaşkanı olduktan sonra evi yıkılan hiç kimseden bir kuruş para alınmayacak. Bu bölgeyle ilgili özel bir yasa çıkaracağız, devlet bunlarla helalleşecek. Biraz sabretsinler. Buraya gelenler iki yıl süreyle gelir vergisi ödemeyecek diyeceğiz. Bu bölgeyle ilgili özel bir teşvik yasası çıkarmamız lazım.

Muharrem İnce’ye olası ziyaret

*Her partinin genel başkanına saygı duyarım. Takdir kendisine aittir. Kaybedecek zamanımız yok, bir saati bile kaybetmek istemiyoruz. Hakarete karşıyım. Kim olursa olsun. Eleştirebilirsiniz ama hakaret olmaz. Siyasi partileri ziyaret ediyorum. Memleket Partisi’ni de ziyaret edeceğim. Birinci turda bu işi alıp Türkiye’yi artık ikinci kez yormamak gerekiyor. İkinci kez sandık, harcama, masraf, bunlara gerek yok, doğrusu budur. Kimin kusura kimin yanlışı var bunlar oturulur konuşulur. Bir şeyi geri getiremezsiniz. Herkes elinden geldiği kadar çaba harcadı. Ben gece ikide metinler yazdım, çalıştım, çabaladım. Geçmişe dönük eleştiri üzerinden bugün bir şeyler ortaya koymayı makul bulmuyorum, olabilir. Sayın İnce’nin görüşü budur, haklı tarafları da olabilir. Söylediklerinin tamamı yanlış değildir, eksik, yanlış, kusurumuz olabilir.