İmza sayısında ikinci gün: Muharrem İnce 51 binde kaldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçime girmeye hak kazanan cumhurbaşkanı adaylarının ikinci gün aldığı imza sayısını açıkladı. Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 51 bin 367 imza alabildi.

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İmza süresi 27 Mart 2023 Pazartesi saat 20:00’de sona erecek. Adaylık için o saate kadar 100 bin imza toplanması gerekiyor.

YSK, inceleme sonucu, alfabetik sıraya göre, Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal’ın cumhurbaşkanlığı için başvurularını kabul etmişti.

YSK’nın verilerine göre adayların ikinci gün topladığı imza sayısı şöyle:

Muharrem İnce: 51 bin 367

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 46 bin 725

Sinan Oğan: 25 bin 924

Doğu Perinçek: 11 bin 792

Yakup Türkal: 1645

Erkan Trükten: 755

Tevfik Ahmet Özal: 567

İrfan Uzun: 319

Halil Murat Ünver: 211

Hilmi Özden: 151

Davut Turan: 68

2018 seçimlerinde Meral Akşener ikinci gün 173 bin, Temel Karamollaoğlu’ysa 95 bin imza toplamıştı.

İlk turda yüzde 30 alacağını belirten İnce’nin ikinci günde de 100 binin henüz yarısını tamamlaması dikkat çekti. İnce yine de destekçilerine “Tarih yazıyorsunuz” diye seslendi.

Bu arada İnce dün 28 bin 235 imza toplayabilmişti.