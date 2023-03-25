Cumhurbaşkanı adayı olmak için gerekli 100 bin imzayı dördüncü günde toplayabilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bunun planlı bir hareket olduğunu savundu.

Görsel: Twitter

İmza süresi 27 Mart 2023 Pazartesi saat 20:00’de sona erecek. Adayların o saate kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

Daha önce imza için ilk günde ‘işi bitireceklerini’ söyleyen İnce’nin bunu dördüncü güne kadar başaramaması dikkat çekmişti.

Bugün saat 17:00’de bu sayıya ulaşan İnce, konuya dair basın açıklamasında “İstesek ilk gün 100 bin imza toplayabilirdik. Toplasak AKP’liler yardım ediyor diyeceklerdi. Her şey planladığımız gibi oldu” dedi.

Meğer ‘ince bir plan’mış: İstesek ilk günde yeterli imzayı toplardık, toplasak AKP’liler yardım ediyor diyeceklerdihttps://t.co/kbyzAQvYoH pic.twitter.com/t8nwNq63CU — Diken (@DikenComTr) March 25, 2023

Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Memleketimizin Güzel İnsanları 💙 https://t.co/3Y3ol5etzc — Muharrem İNCE (@vekilince) March 25, 2023

İnce, yeterli imzayı dördüncü günde toplayabilmenin bir plan dahilinde olduğunu söylese de ilk günden beri sosyal medya hesabından sık sık seçmenleri imza vermeye davet ediyordu.

Haydi seçim kurullarına imzaya — Muharrem İNCE (@vekilince) March 23, 2023

Cumhurbaşkanı adaylığı için bugün 28.235 imza topladık. İmza veren yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm yurttaşlarımızı 27 Mart'a kadar sabah 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında ilçe seçim kurullarına giderek imza vermeye davet ediyorum. Hep birlikte başaracağız. — Muharrem İNCE (@vekilince) March 22, 2023