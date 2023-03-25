Meğer ‘ince bir plan’mış: İstesek ilk günde yeterli imzayı toplardık

Cumhurbaşkanı adayı olmak için gerekli 100 bin imzayı dördüncü günde toplayabilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bunun planlı bir hareket olduğunu savundu.
İmza süresi 27 Mart 2023 Pazartesi saat 20:00’de sona erecek. Adayların o saate kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.
Daha önce imza için ilk günde ‘işi bitireceklerini’ söyleyen İnce’nin bunu dördüncü güne kadar başaramaması dikkat çekmişti.
Bugün saat 17:00’de bu sayıya ulaşan İnce, konuya dair basın açıklamasında “İstesek ilk gün 100 bin imza toplayabilirdik. Toplasak AKP’liler yardım ediyor diyeceklerdi. Her şey planladığımız gibi oldu” dedi.
İnce, yeterli imzayı dördüncü günde toplayabilmenin bir plan dahilinde olduğunu söylese de ilk günden beri sosyal medya hesabından sık sık seçmenleri imza vermeye davet ediyordu.