İmzalarda son durum: Muharrem İnce 78 binde

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçime girmeye hak kazanan cumhurbaşkanı adaylarının güncel imza sayılarını açıkladı. Dördüncü günde de henüz hiçbir aday 100 bin imzaya ulaşmadı.

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İmza süresi 27 Mart 2023 Pazartesi saat 20:00’de sona erecek. Adaylık için o saate kadar 100 bin imza toplanması gerekiyor.

YSK, inceleme sonucu, alfabetik sıraya göre, Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal’ın cumhurbaşkanlığı için başvurularını kabul etmişti.

YSK’nın verilerine göre bugün saat 10:15 itibariyle adayların topladığı imza sayısı şöyle:

Muharrem İnce: 78 bin 15

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 86

Sinan Oğan: 40 bin 169

Doğu Perinçek: 16 bin 460

Yakup Türkal: 2 bin 43

Erkan Trükten: 1134

Tevfik Ahmet Özal: 812

İrfan Uzun: 455

Halil Murat Ünver: 290

Hilmi Özden: 230

Davut Turan: ??

2018 seçimlerinde Meral Akşener ikinci gün 173 bin, Temel Karamollaoğlu’ysa 95 bin imza toplamıştı. İlk turda yüzde 30 alacağını belirten İnce’nin henüz 100 bin imzayı tamamlayamaması dikkat çekti. İnce buna rağmen ikinci günde destekçilerine “Tarih yazıyorsunuz” diye seslenmişti. İnce ilk gün 28 bin 235 imza toplayabilmişti.

Fatih Erbakan’sa dün, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın lehinde adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.