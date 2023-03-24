Yeniden Refah Partisi cumhur ittifakında

Daha önce hiçbir ittifaka katılmadan kendi adaylarıyla seçime gireceklerini duyuran Yeniden Refah Partisi (YRP), cumhur ittifakına katıldı.

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Türkiye 14 Mayıs’ta seçimlere giderken araştırmalarda AKP ve MHP oylarının düştüğü görülüyor. AKP bu kapsamda ittifakı genişletme çalışmalarına başlamıştı.

Radikal İslamcı HÜDA-PAR’ın desteğini alan AKP, Yeniden Refah Partisi’yle de görüşmüştü. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhur ittifakına katılmayacaklarını açıklamıştı. Tüm şehirlerde seçime girecek partinin cumhurbaşkanı adayı Erbakan imza toplamaya başlamıştı.

Ancak bugün ittifak protokolünü Yüsek Seçim Kurulu’na veren cumhur ittifakında Yeniden Refah sürprizi yaşandı. Cumhur ittifakı artık AKP, MHP, BBP ve YRP’den oluşuyor. HÜDA-PAR ise dışardan destekleyecek.

6284 tartışması

YRP, cumhur ittifakına katılmak için 30 maddelik bir talep listesi sunmuştu. Taleplerden biri de ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu’nun değiştirilmesiydi.

YRP, şart listesinin 15’inci maddesinde bu isteği şöyle dile getirmişti: “İstanbul Sözleşmesi’nin iptalinin TBMM’de de oylanması ve uzantısı 6284 sayılı yasanın aile bütünlüğünü bozucu hükümlerinin ayıklanması.”

Buna karşılık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez” demişti.

AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, Yeniden Refah Partisi’nin değiştirilmesini istediği kadına şiddetle mücedeleye yönelik 6284 sayılı kanun için, “6284 sayılı kanun, bizim için önemli bir konudur ve kırmızı çizgimizdir. Sayın cumhurbaşkanımızla yaptığımız toplantılarda da katılan tüm kadın STK’lerin de var olduğu toplantılarda da bu aynen böyle zaten ifade de edilmiştir” demişti.