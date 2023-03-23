Fatih Erbakan: AKP mutabakatı imzalamak istemedi

Cumhur ittifakına katılmayacağını duyuran Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, AKP’nin mutabakata imza atmak istemediği için ittifakta yer almadıklarını söyledi: “İmzalıyoruz derlerse tekrar kurullarımızla değerlendirip cevap verebiliriz.”

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Türkiye 14 Mayıs’ta seçimlere giderken araştırmalarda AKP ve MHP oylarının düştüğü görülüyor. AKP bu kapsamda ittifakı genişletme çalışmalarına başlamıştı.

Radikal İslamcı HÜDA-PAR’ı ittifaka alan AKP, 17 Mart’ta Yeniden Refah Partisi’yle de görüşmüştü.

Ancak YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan 20 Mart’ta cumhur ittifakına katılmayacaklarını açıkladı. Tüm şehirlerde seçime girecek partinin cumhurbaşkanı adayı da Erbakan.

Millet ittifakını örnek verdi

Dün akşam Habertürk’te Serap Belet ve Kürşad Oğuz’un sorularını yanıtlayan Erbakan, şunları dedi:

*Amblem ve 6284’te sorun olmadı. Ancak onlar “Biz böyle mutabakata imza atmayı doğru bulmuyoruz” dediler. “Bu bir koalisyon protokolü değil, hükümet kurmuyoruz. Şimdiden niye böyle bir şeyi imzalayalım” diye.

*Bunun örneği var, millet ittifakı. Mutabakat yayınlamış. Bir de koalisyonlar seçimin başında yapılıyor artık. Biz desteğimizle sayın cumhurbaşkanını yeniden seçilmesine vesile olacaksak, bizim prensiplerimize, parti programımıza uygunluğu önemli.

‘Metin kuşa dönmüş’

*Esnettik ve hatta bunu diplomatik dile çevirdiler, hayati kritik kısımları çıkarttık. Buna rağmen “İmzalamayı prensip olarak uygun görmüyoruz” dediler. Biz sayın cumhurbaşkanıyla görüşmemiz oldu. Kendisi bu konuların başında sağolsun davet ettiler bizi. Bir birliktelik yapılmasının doğru olacağını söylediler.

*Binali bey gelmeden bir ay önceydi bu davet. Biz de birlikte olunmasının faydalı olunacağını düşünüyoruz; ancak görüşülemesi gereken hususlar var dedik. Sayın cumhurbaşkanı “Bu hususları bizim ve sizin arkadaşlarınız görüşürler” dedi. Belli bir noktaya gelip, olgunlaşması üzerine resmi davetin uygun olacağını düşündük. Binali Bey resmi davet için geldi. Sonrasında maddelerin azaltılması, özetlenmesi hatta bazı arkadaşlarımız tepki gösterdiler. “Bu metin kuşa dönmüş” dediler.

‘Yeniden değerlendirebiliriz’

*Derlerse ki, bu maddelerde mutabıkız, bunların uygulanması için gayret göstereceğiz, imzalıyoruz derlerse tekrar kurullarımızla değerlendirip cevap verebiliriz. Böyle bir durumda adaylıktan çekilmek gerekir. Metin konusunda ısrarcıyız. Oradan geri adım atılacak olsa aday olmadan önce atılırdı. Bu kadar insanımız, gönüldaşımız, parti teşkilatımız imzalarını verdi. Böyle bir noktada “Prensiplerde uzlaşabiliriz, maddeleri imzalarız” diye yaklaşım olursa teşkilatımızla değerlendirebiliriz. Ama şu an böyle bir şey yok. Biz bütün gücümüzle, konsantrasyonumuzu imzalara vermiş durumdayız.