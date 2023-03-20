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Yaramazlara biraz batar!

Yeniden Refah, cumhur ittifakına katılmadı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhur ittifakına katılmayacaklarını açıkladı. Tüm şehirlerde seçime girecek olan partinin cumhurbaşkanı adayı da Erbakan.

Fotoğraf: Yeniden Refah Partisi

Türkiye 14 Mayıs’ta seçimlere giderken araştırmalarda AKP ve MHP oylarının düştüğü görülüyor. AKP bu kapsamda ittifakı genişletme çalışmalarına başladı.


Bu kapsamdaki görüşmeler sonrasında HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayıp Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklamıştı.

Cumhur ittifakını genişletme çalışmaları kapsamında AKP kurmayları üç gün önce Yeniden Refah Partisi’yle de görüşmüştü.

Konuyla ilgili partisinin kararını açıklayan Erbakan, cumhur ittifakına katılmayacaklarını açıkladı. Partisinin cumhurbaşkanı adayı olduğunu bildiren Erbakan, 81 ilde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini söyledi.

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