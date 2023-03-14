AKP’de YRP’nin 6284 talebine karşı çatlak sesler

Yeniden Refah Partisi, cumhur ittifakına katılmak için 30 maddelik talep listesi sunmuştu. Bunda kadına şiddetin önlenmesine dair 6284 sayılı kanunda değişikliklerin yer almasına karşı AKP’de çatlak sesler çıkmaya başladı.

Fatih Erbakan ve Binali Yıldırım. Fotoğraf: AA

YRP’nin cumhur ittifakına katılmak için taleplerinden biri de ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu’nda düzenleme yapılması.

Bu talebe karşı AKP’de en büyük itiraz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan gelmişti: “6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez.”

AKP içindense Yanık’a tepkiler yükseliyor. Özellikle partinin erkek üye ve yöneticileri Yanık’ın açıklamalarının ittifak görüşmelerine zarar vereceğini dile getirdi.

A Haber’e konuşan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da YRP’yle ters düşecek yanlarının olmadığını kaydetmişti.

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat’a konuşan AKP’li yetkililerse “Sadece dosya alındı, taleplere evet denmedi. Bu talepler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı toplantıda ele alınacak” dedi.

Fırat, konuştuğu hemen hemen tüm AKP’lilerin 6284 sayılı kanundan geri adım atılmasının mümkün olmadığını söylediğini aktarıyor. Ayrıca Fırat, özellikle AKP’li kadın vekillerin kanunun kaldırılmasına veya kanunda değişiklik yapılmasına karşı.