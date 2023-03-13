Yeniden Refah’ın ‘AKP kabul etti’ dediği maddeye bakandan itiraz

Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) kadına karşı şiddetle mücadeleyi önceleyen 6284 sayılı kanunun kaldırılması talebine AKP’den olumlu yanıt aldığı yolundaki açıklamasına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan itiraz geldi.

Yanık, kanunun tartışmaya kapalı olduğunu söyledi.

Yeniden Refah Partisi ‘cumhur ittifakı’na katıldı; talebine itiraz geldi. (AA)

YRP’nin genel başkan yardımcısı Doğan Aydal, Habertürk yayınında, ’cumhur ittifakı‘na katılmak için 30 maddelik taleplerini ilettiklerini ve “Hiçbir problem yok” yanıtını aldıklarını söylemişti.

İttifaka katılan YRP’nin bu taleplerinden biri de 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu’nun kaldırılmasıydı.

Bakandan itiraz

AKP’nin bunu kabul ettiği belirtilince tepkiler de yükseldi.

Tepkilere bakan Derya Yanık’tan geldi. Twitter’dan açıklama yapan Yanık maddenin tartışmaya açık olmadığını kaydederek şunları yazdı:

*6284 sayılı Kanun, kadına yönelik şiddetle mücadele için yaptığımız en önemli yasal düzenlemelerden biridir. Kanunun kabulünden bu yana, uygulamayı da geliştirmek için titizlikle düzenlemelerimizi sürdürüyoruz.

*6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez.