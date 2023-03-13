Yeniden Refah Partisi: AKP, ittifaka katılım için sunduğumuz 30 maddeyi de kabul etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, cumhur ittifakına katılım için sundukları 30 maddenin de AKP tarafından kabul edildiğini söyledi.

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Türkiye 14 Mayıs’ta seçimlere giderken araştırmalarda AKP ve MHP’nin oylarının düştüğü görülüyor. AKP bu kapsamda ittifakı genişletme çalışmalarına başladı. Bu kapsamdaki görüşmeler sonrasında Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayıp Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklamıştı.

Cumhur ittifakını genişletme çalışmaları kapsamında AKP kurmayları üç gün önce Yeniden Refah Partisi’yle de görüşmüştü.

Habertürk yayınına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal, ittifaka katılım için sundukları 30 maddenin hepsinin AKP tarafından kabul edildiğini söyledi.

Bu 30 maddelik listede, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’la ilgili bir madde de yer alıyor.