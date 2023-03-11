HÜDA-PAR aday çıkarmayıp Erdoğan’ı destekleyecek

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayıp Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıkladı.

Tayyip Erdoğan ve HÜDA-PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu. (AA)

Bir süredir HÜDA-PAR’ın cumhur ittifakına katılacağı konuşuluyordu. Erdoğan, bunu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle konuşmuş ve Yapıcıoğlu’yla da görüşmüştü.

Yapıcıoğlu bugün, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacaklarını ve Erdoğan’ı destekleyeceklerini duyurdu.

HÜDA-PAR 2018’deki cumhurbaşkanlığı seçiminde de Erdoğan’ı desteklemişti. HÜDA-PAR’ın bu seçimde parti logosuyla seçime girmeyip AKP listelerinden Diyarbakır ve Batman’da iki ya da üç ismi aday göstereceği iddia edilmişti.

Cumhur ittifakını genişletme çalışmaları kapsamında AKP kurmayları dün Yeniden Refah Partisi’yle de görüşmüştü. DSP’nin de ittifaka katılabileceği söylenmişti.