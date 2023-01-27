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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan, HÜDA-PAR’a ittifak teklif etmiş

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan cumhur ittifakına katılmak için teklif aldıklarını ve bunu değerlendirdiklerini söyledi.

HUDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. (AA)
HUDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. (AA)

Habertürk’teki programa katılan HüDA-PAR genel başkanı, Erdoğan’la görüşmesinde seçimi konuştuklarını kaydederek şunları anlattı: “Görüşmelerin devam etmesi konusunda mutabık kalındı. Evet ittifak da konuşuldu. AK Parti’yle beraber hareket etmek üzere konuşuldu. Ak Parti de cumhur ittifakının en büyük bileşeni. Dolayısıyla bunu bu şekilde (ittifaka katılmak) okumak mümkündür.”


Cumhur ittifakına dahil olmak için Erdoğan’dan teklif aldıklarını söyleyen Yapıcıoğlu, “Daha önce başka bir kanaldan bize teklif gelmişti. Son görüşmede de yüz yüze bu olunca… Şu an da arkadaşlarla değerlendiriyoruz. Görüşmeler devam ediyor; şu an da olumsuz bir durum yok. Bakalım, hayırlısı olsun” dedi.

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