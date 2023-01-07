Erdoğan, Bahçeli’ye HÜDA-PAR konusunu açmış

Hür Dava Partisi’nin (HÜDA-PAR) AKP ve MHP’nin oluşturduğu, Büyük Birlik Partisi’nin de (BBP) destek verdiği cumhur ittifakına katılabileceği belirtildi.

Zekeriya Yapıcıoğlu ve Tayyip Erdoğan. (AA)

DW Türkçe’nin haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 13 ve 29 Aralık’ta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmelerinde HÜDA-PAR’ın ittifaka katılmasını konuştu.

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, iki gün önce AKP Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bir araya gelerek seçim işbirliğini ve muhtemel ittifakı görüşmüştü.

Yapıcıoğlu, “Görüşmelerimiz sürecek. Biraz daha sabretmeniz gerekecek. Konular netleşince, mevzular inşallah sizler aracılığıyla kamuoyuyla da paylaşılacaktır. Birkaç başlığımız vardı. Evet, konuştuk. Seçimler de bu başlıklardan bir tanesiydi” demişti.

DW Türkçe’ye konuşan HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Aslan’sa henüz kesinleşen bir şeyin olmadığını belirterek şunları dedi: “Seçim başlığını AKP ile konuşuyoruz. Sonuç itibariyle tüm başlıkları konuşuyoruz. Nasıl bir sonuç çıkacak genel başkanımız açıklama yapacaktır.”

HÜDA-PAR’ın cumhurbaşkanlığı seçiminde 2018’de olduğu gibi Erdoğan’ı destekleyeceği düşünülüyor. HÜDA-PAR’ın parti logosuyla seçime girmeyip AKP listelerinden Diyarbakır ve Batman illerinde iki ya da üç ismi aday göstereceği de iddialar arasında.