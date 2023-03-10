Cumhur ittifakından genişleme hamlesi

AKP’nin kurmaylarından Binali Yıldırım ve Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ı ziyaret edecek.

Fotoğraflar: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün saat 14:10’da kameraların karşısına geçerek seçim kararını imzaladı. Karar mükerrer sayılı Resmi Gazete’de 14:46’da yayınlandı.

Seçim tarihi belli olmuşken AKP’nin MHP ve BBP’nin olduğu cumhur ittifakını genişletme planları bir süredir kulislerde konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, radikal İslamcı Hüda-Par’ın genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’yla görüşmüş, ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye konuyu açmıştı.

Hürriyet’in Ankara temsilcisi Hande Fırat, bugünkü yazısında cumhur ittifakında HÜDA-PAR’a belli bir kontenjan verilmesinin gündemde olduğunu söylemişti.

Fırat ayrıca “Yeniden Refah Partisi ile görüşmeler sürüyor. Yakında bir uzlaşmaya varılması bekleniyor” diye de yazmıştı.

Erbakan tabanından tepki çekmişti

AA’nın aktardığına göre AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, saat 18.00’de Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi’nde Erbakan’la bir araya gelecek.

Erbakan, daha önce ‘ikinci tur’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a oy verebileceklerini söylemesinin ardından teşkilatın tepki gösterdiğini söylemişti.

Yeniden Refah Partisi lideri, “O kadar ciddi tepkiler oldu ki… Biz de şaşırdık. Özellikle Konya teşkilatında bu sözden rahatsızlık duyanlar oldu. Partimizin içinde bu konuda rahatsızlıklar oluştu” demişti.

DSP de yeşil ışık yakmıştı

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal da dün, “Cumhur ittifakından bir teklif gelirse kabul eder misiniz” sorusunu “Tabi ki değerlendiririz. Bu konuların görüşülüp bir şekle evrilmesi sağlanacak. Bir karar oluşturulacak, o karar çerçevesinde tabii ki değerlendirmeye alınacaktır” diye yanıtlamıştı.