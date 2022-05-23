Erbakan’ın ‘İkinci turda Erdoğan’ı destekleriz’ sözü partilileri kızdırmış

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ‘ikinci tur’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a oy verebileceklerini söylemesinin ardından teşkilatın tepki gösterdiğini söyledi.

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‘Milli görüş’ hareketinin kurucusu Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan, Kasım 2018’de Yeniden Refah Partisi’ni kurmuştu. Erbakan, marttaki açıklamasında, İstanbul’da yaptırdıkları ankette yüzde 9,5 oylarının olduğunu dile getirmişti.

Erbakan, geçen ayki açıklamasında ise Haziran 2023’teki cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalması durumunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısında Erdoğan’ı destekleyebileceklerini aktarmıştı.

Erbakan “Öyle bir durumda Kılıçdaroğlu’nun olmasından Tayyip beyin olması bizim kitlemiz, tabanımız açısından daha anlaşılır olacaktır” demişti.

‘Başımıza gelmeyen kalmadı’

Haber Global’e konuşan Erbakan, “Kılıçdaroğlu ile Erdoğan kalırsa Erdoğan’a destek veririz” demelerinin ardından ‘başlarına gelmeyenin kalmadığını’ ifade etti.

Yeniden Refah Partisi lideri, “O kadar ciddi tepkiler oldu ki… Biz de şaşırdık. Özellikle Konya teşkilatında bu sözden rahatsızlık duyanlar oldu. Partimizin içinde bu konuda rahatsızlıklar oluştu” ifadesini kullandı.

Erbakan şöyle devam etti: “Biz böyle bir şey olsa bile ‘Erdoğan’a destek olmayacağız’ deme noktasına geldik. ‘Her iki adayı kendi haline bırakıp hiçbirine oy vermeyeceğiz’ noktasına geldik. Üyelerimizden ve bize güvenenlerden tepki geldi. Bu AKP’nin oylarının eridiğini gösteren bir şey, hele bunun Konya’da olması…”