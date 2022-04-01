Oğul Erbakan, babasıyla ilgili tartışmaya ‘son noktayı’ koydu: Ne CHP ne Erdoğan

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2011’de ölen Saadet Partisi eski genel başkanı ve eski başbakan, babası Necmettin Erbakan’ın yaşasaydı hangi siyasi kesimle hareket edeceğine dair tartışmalara son noktayı koydu: “Milli Görüş çizgisinden asla ödün vermeden mücadelesine devam ederdi.”

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, pazar günü (27 Mart), “Erbakan Hoca yaşasaydı CHP’yle hareket ederdi” demişti. Bu açıklamaya çok şaşırdığını ifade eden AKP Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, önceki gün şunları söylemişti: “Merhum Erbakan hayatta olsaydı okullara Kur’an-ı Kerim dersi koyan, peygamberimizin hayatını ders olarak okutan Recep Tayyip Erdoğan’ı alkışlardı.“

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan’ın CHP ya da ‘cumhur ittifakı’ndan yana olmayacağını vurguladı.

‘CHP’yle asla birlikte olmazdı’

Karamollaoğlu’nun sözlerine gönderme yapan Erbakan şunları söyledi:

“Erbakan Hoca’mız, altı yaşında çocuklara Kur’an öğretmeyi çağdışılık olarak niteleyen, ‘Ayasofya camii müze olarak kalmalıydı, cami olmamalıydı’ diyen, ‘İktidar olursam ilk haftasında İstanbul Sözleşmesi’ni mutlaka geri getireceğim’ diyen, Osmanlı dönemini ‘bir zulüm dönemiydi’ diye tanımlayan CHP’yla asla ama asla birlikte olmazdı.”

‘513 milyar faiz ödeyenlerle de olmazdı’

CHP’yle aynı yolda yürüme seçeneğini bir kenara iten Fatih Erbakan, babasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı onaylayacağına dair değerlendirmeyi de silip attı:

“Diğer taraftan Erbakan Hocamız, 20 senede 513 milyar dolar faiz ödeyen, bir senede 300 milyar liranın üzerinde faiz ödemesi yapan, tarımsal desteğe verdiği paranın 20 katını, esnafa verdiği desteğin 30 katını götürüp faize veren, hane halkını, özel sektörü, kamuyu, belediyelerle birlikte boğazına kadar borca batıran cumhur ittifakıyla da asla ama asla olmazdı. Erbakan Hocamız hayatta olsaydı aynen Yeniden Refah Partisi gibi tek başına da kalsa Milli Görüş çizgisinden asla ödün vermeden mücadelesine devam ederdi.”

Hükümetin ekonomi politikalarını ve yap işlet devret modeli projelerde verilen garanti geçiş rakamlarını eleştiren Erbakan, devletin faiz borcuna ödediği parayla birçok köprü ve tünel yapılabileceğini savundu.

Altı muhalefet partisinin açıkladığı yeni sistem önerisinin kendi içinde çelişkiler barındıran noktalar bulunduğunu, katılmadıklarını ve mahsurlu gördüklerini söyleyen Erbakan, partisinin ‘iyileştirilmiş başkanlık sistemi’ adı altında hazırlık çalışmalarını yürüttüğü yeni sistem önerisini kamuoyuyla paylaşacaklarını sözlerine ekledi.