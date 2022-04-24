Erbakan, ‘ikinci tur’da Erdoğan’ı işaret etti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini söyledi.

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‘Milli görüş’ hareketinin kurucusu Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan, Kasım 2018’de Yeniden Refah Partisi’ni kurmuştu. Erbakan, marttaki açıklamasında, İstanbul’da yaptırdıkları ankette yüzde 9,5 oylarının olduğunu dile getirmişti.

Habertürk yayınında konuşan Erbakan, ‘fatura’nın ortağı olmayacaklarını, ‘faturayı ortaya koyanların iktidardan gitmesi için sonuna kadar mücadele edeceklerini’ ifade etti.

Erbakan şöyle devam etti: “Seçimlere de gireriz. Diyelim ki ikinci turda sayın Kılıçdaroğlu ile Tayyip Bey kaldı. Biz ikinci turda kalmadığımıza göre ‘Kimseye destek vermeyiz’ deme imkanımız yok. Öyle bir durumda Kılıçdaroğlu’nun olmasından Tayyip Bey’in olması bizim kitlemiz, tabanımız açısından daha anlaşılır olacaktır.”