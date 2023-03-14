AKP’lilere göre 6284’e sahip çıkan Yanık ittifakı zora soktu

Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) AKP ile ittifak için öne sürdüğü şartlar arasında 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da değişiklik yapılması da yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın kanuna sahip çıkmasıysa AKP’de kaşların çatılmasına yol açtı.

Derya Yanık. (Fotoğraf: AA)

14 Mayıs seçimleri öncesi ittifak pazarlıklarını sürdüren AKP’de bakanlar tartışmaya açıldı.

YRP sözcüleri AKP’yle görüşmelerde 6284 sayılı kanunda değişiklik istediklerini ve AKP’nin de yeşil ışık yaktığını söylemişti. Bunun üzerine Yanık “Tartışmaya açılması dahi kabul edilemez” demişti.

AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’sa görüşmeleri yürüten isim olarak talebi olumlu karşılamıştı.

Whatsapp grupları karıştı

Karşılıklı açıklamalar sonrası aralarında eski ve yeni bakanların, AKP’li milletvekillerinin de olduğu Whatsapp gruplarında Yanık’a tepkiler yükseldi.

Özellikle partinin erkek üye ve yöneticileri Yanık’ın açıklamalarının ittifaka zarar vereceğini dile getirdi.

Genel merkeze de ulaşan tepkiler arasında Yanık’ın bu konuda konuşmaması gerektiği, sözlerinin AKP’ye zarar verdiğine dair görüşler de yer aldı.

Öte yandan ittifakın Yanık’ın açıklamalarıyla zora girdiğini ve ittifak halinde bazı isimlerden vazgeçilmesi gerektiğini dile getiren partililer de olduğu öğrenildi.

‘Sakin olalım’ mesajı

Parti genel merkeziyse tarafları uyararak seçim sürecinde dikkatli bir dil kullanılmasını istedi. AKP’li yöneticiler partililerin bulunduğu gruplara “YRP’yle görüşmeler olumlu sonuçlanmaya yakın. Bir sorun yok, sakin olalım” mesajları gönderdi.