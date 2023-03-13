YRP’nin talebini bakan reddetti, Yıldırım olumlu karşıladı

Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) cumhur ittifakına katılmak için şart koştuğu kadına karşı şiddetle mücadeleyi önceleyen kanunun kaldırılmasına ilişkin AKP’den çelişkili açıklamalar geldi.

Derya Yanık, Binali Yıldırım, Yeniden Refah Partisi Genel Fatih Erbakan. (AA)

YRP’nin genel başkan yardımcısı Doğan Aydal, Habertürk yayınında, ’cumhur ittifakı‘na katılmak için 30 maddelik taleplerini ilettiklerini ve “Hiçbir problem yok” yanıtını aldıklarını söylemişti. YRP’nin bu taleplerinden biri de ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu’nun kaldırılmasıydı.

Tepkiler üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan şu açıklama gelmişti: “6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez.”

A Haber’e konuşan AKP Genel Başkanı Vekili Binali Yıldırım ise YRP’yle ters düşecek yanlarının olmadığını kaydetti.

Yıldırım, 6284 sayılı kanunun kaldırılması talebine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

“Şunu bilmek lazım. Seçim dönemine girince ortalık toz duman olur. Herkes aklına geleni söyler. Biz sadece bir nezaket ziyareti yaptık. Düşüncemizi paylaştık. Onlar da bu düşünceyi kurullarında değerlendirip bize bu hafta içinde cevap verecekler. Bu detayların hiçbirini konuşmadık. Kaldı ki ömrünü yerli ve milli sanayiye ve ağır sanayiye harcamış Erbakan hocamızla misyonunun devamı olan Yeniden Refah Partisi’yle bizim çatışacak, ters düşecek hiçbir konumuz olmaz.”