Mesele kadına şiddeti önlemekse AKP ve YRP neyin pazarlığını yapıyor?

Yeniden Refah Partisi (YRP), cumhur ittifakına katılmak için 30 maddeden oluşan bir şart listesi öne sürdü. Listede AKP içinden farklı sesler çıkmasına yol açan 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ da yer alıyor. Peki, YRP’nin düzenlenmesini istediği, AKP’li Aile Bakanı Derya Yanık’ın ise “Tartışmaya açılması dahi kabul edilemez” dediği yasanın öne çıkan maddeleri neler?

Amaç şiddeti önlemek

Fotoğraf: Pixibay (Temsili)

6284 sayılı kanun, 8 Mart 2012’de TBMM’de kabul edilip 20 Mart 2012’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri düzenliyor.

‘Ev içi şiddet’ tanımlanıyor

YRP’nin ‘aile bütünlüğünü bozucu’ diye nitelediği yasa maddelerine göz atalım.

Kanun, kadınların en çok yakınındaki erkekler tarafından öldürülmesi veya şiddete maruz kalması gerçeği karşısında ‘ev içi şiddet’ tanımını yasaya dahil ediyor.

‘Ev içi şiddet’ şöyle tanımlanıyor: ‘Şiddet mağduru ve şiddet uygulayanla aynı haneyi paylaşmasa da aile veya hanede ya da aile mensubu sayılan diğer kişiler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet.’

Yasanın koruyucu ve önleyici tedbirler başlığında ‘şiddet mağduru kadınlara ve yanındaki çocuklara barınma ve ekonomik özgürlüğünü kazanma imkanı sağlanması için alınacak tedbirler’ sıralanıyor.

Mağdura yönelik tedbirler

YRP’nin ‘Ailenin bütünlüğü bozulmasın’ diye karşı çıktığı ‘koruyucu ve önleyici tedbirler‘den bazıları şöyle:

Mağdura ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma

Hayatî tehlike hâlinde talep üzerine veya resen geçici koruma

Korunan kişi çocuklu ve işsizse iş hayatına katılımını desteklemek üzere dört ay, işi varsa iki ayla sınırlı olmak kaydıyla, çocuk başına net asgari ücret tutarının yarısı kadar ödeme ve/veya kreş imkânı

Söz konusu yasa kapsamında mahkemece başka koruyucu tedbir kararları da verilebiliyor:

Mağdur evliyse müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi

Hayati tehlike bulunuyor ve yaşadığı yerin değişmesi yetmiyorsa tanık korumu kanunu hükümlerine göre kimlik ve diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi

Saldırgana karşı tedbirler

Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun mağdura tahsis edilmesi.

Çocuklarla refakatçi eşliğinde görüştürülmesi, temasın sınırlanması ya da tümüyle yasaklanması

Şiddet uygulamasa bile çocuklarına yaklaşamaması

Nafaka hakkı

Şiddet uygulayan kişi aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan veya katkıda bulunan kişiyse mağdurun yaşam düzeyi göz önünde bulundurularak talep edilmese dahi nafakaya hükmedilebiliyor. Nafaka saldırganın aylık, maaş ya da ücretinden tahsil edilebiliyor.

Ne olmuştu?

YRP’nin genel başkan yardımcısı Doğan Aydal, Habertürk yayınında, ’cumhur ittifakı‘na katılmak için 30 maddelik taleplerini ilettiklerini ve “Hiçbir problem yok” yanıtını aldıklarını söylemişti. YRP’nin bu taleplerinden biri de ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu’nun kaldırılmasıydı.

YRP, şart listesinin 15’inci maddesinde bu isteği şöyle dile getirmişti: “İstanbul Sözleşmesi’nin iptalinin TBMM’de de oylanması ve uzantısı 6284 sayılı yasanın aile bütünlüğünü bozucu hükümlerinin ayıklanması.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan şu açıklama gelmişti: “6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez.”

A Haber’e konuşan AKP Genel Başkanı Vekili Binali Yıldırım ise YRP’yle ters düşecek yanlarının bulunmadığını kaydetmişti.

Özellikle partinin erkek üye ve yöneticileri Yanık’ın açıklamalarının ittifaka zarar vereceği görüşünde.

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