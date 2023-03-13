Fatih Erbakan’a göre ha faşizm ha feminizm

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir sene önce, 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’la ilgili “Cinsiyetçi, faşist ve feminist bir kanundur” demiş.

Fatih Erbakan.

YRP’nin genel başkan yardımcısı Doğan Aydal, Habertürk yayınında, ’cumhur ittifakı‘na katılmak için 30 maddelik taleplerini ilettiklerini ve “Hiçbir problem yok” yanıtını aldıklarını söylemişti.

İttifaka katılan YRP’nin bu taleplerinden biri de 6284 sayılı ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu’nun kaldırılmasıydı.

AKP’nin bunu kabul ettiği belirtilince tepkiler de yükseldi.

Tepkilere bakan Derya Yanık’tan geldi. Twitter’dan açıklama yapan Yanık maddenin tartışmaya açık olmadığını kaydederek “6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez” dedi. Buna karşılık A Haber’e konuşan AKP Genel Başkanı Vekili Binali Yıldırım YRP’yle ters düşecek yanlarının olmadığını kaydetti.

‘Cinsiyetçi, faşist, feminist…’

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’sa, 16 Şubat 2022’de parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında 6284 sayılı kanunla ilgili şunları söylemiş:

* 6284 sayılı kanun sözüm ona kadını koruma adı altında yuvayı yıkmaktadır, aileyi dağıtmaktadır. Çocukları, babaları, dolayısıyla kadınlara da perişan etmektedir.

* Cinsiyetçi, faşist, feminist bir kanundur. Bu sebeple saadet getirmesi, kadını koruması mümkün değil. Zaten istatistikler de bunu gösteriyor. Ayrımcılık yapıyor, kadın erkeği birbirine düşman ediyor. Bütün erkekleri, kocaları potansiyel şiddet suçlusu olarak görüyor. Bu yüzden karşı çıkıyoruz.

* Kadın ve erkek için hak ayrı ayrı aranmaz. Hak insan için aranır. Kadın hakkını koruyacağım derseniz bu sefer karşısında erkek hakkını koruyacağım derseniz. Bu da ayırmak, kamplaştırmak demek. Kadın hakkı yerine insan hakkı denmeli. Şiddetin her türlüsüne hayır demeliyiz.

* 2-1 b maddesinde şiddetin tanımı fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik olarak belirlenmiş ama bu tamamen belirsizdir. Bir eş, eve biraz geç geldiğinde neredeydin bu saatte dese buna psikolojik şiddet demek mümkün. Cep telefonu alamam dese bu sefer ekonomik şiddet uyguluyor sonucuna ulaşılabilecektir. Bütün bu örnekler nasıl bir garabet olduğunu bu kanunun ortaya koymaktadır.