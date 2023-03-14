Kılıçdaroğlu: Cumhur ittifakı kadına şiddeti savunan bir birlikteliğe dönüşmüştür

Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kadına karşı şiddetle mücadeleyi önceleyen 6284 sayılı kanunun kaldırılması talebine işaret ederek mütedeyyin gençleri de millet ittifakına çağırdı.

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Yeniden Refah Partisi, cumhur ittifakına katılmak için kadına şiddetle mücadeleye yönelik 6284 sayılı kanunun değiştirilmesini şart koşuyor.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Son gelişmeler şunu net göstermiştir ki mütedeyyin gençlerin yeri de millet ittifakıdır. Üzülerek görüyorum ki cumhur ittifakı kadına şiddeti savunan bir birlikteliğe dönüşmüştür.”

Son gelişmeler şunu net göstermiştir ki, mütedeyyin gençlerin yeri de Millet İttifakıdır. Üzülerek görüyorum ki, Cumhur İttifakı kadına şiddeti savunan bir birlikteliğe dönüşmüştür… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 14, 2023

Ne olmuştu?

YRP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, ’cumhur ittifakı‘na katılmak için 30 maddelik taleplerini ilettiklerini ve “Hiçbir problem yok” yanıtını aldıklarını söylemişti. YRP’nin taleplerinden biri de ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu’nun kaldırılması.

YRP, şart listesinin 15’inci maddesinde bu isteği şöyle dile getirmişti: “İstanbul Sözleşmesi’nin iptalinin TBMM’de de oylanması ve uzantısı 6284 sayılı yasanın aile bütünlüğünü bozucu hükümlerinin ayıklanması.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan şu açıklama gelmişti: “6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez.”

A Haber’e konuşan AKP Genel Başkanı Vekili Binali Yıldırım ise YRP’yle ters düşecek yanlarının bulunmadığını kaydetmişti.

Özellikle partinin erkek üye ve yöneticileri Yanık’ın açıklamalarının ittifaka zarar vereceği görüşünde.

AKP’lilere göre 6284’e sahip çıkan Yanık ittifakı zora soktu