YRP’nin talebine AKP’li Zengin’den ret: 6284 sayılı kanun kırmızı çizgimizdir

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Yeniden Refah Partisi’nin kaldırılmasını istediği 6284 sayılı kanunun kırmızı çizgileri olduğunu vurguladı.

Özlem Zengin. (AA)

Yeniden Refah Partisi (YRP) cumhur ittifakına katılmak için kadına şiddetle mücadeleye yönelik 6284 sayılı kanunun değiştirilmesini şart koşmuş ve bunun kabul edildiğini savunmuştu.

AA’nın haberine göre AKP Grup Başkanvekili Zengin, CHP’nin bu konuya dair sorusuna şu yanıtı verdi:

“Yeniden Refah Partisinin görüşüdür. Sayın bakanımız Derya Yanık da bu konuda bir açıklama yaptı. Sayın Binali Yıldırım’ın da ifade ettiği gibi ‘Bu konu hiç gündeme gelmedi bu konuşmada.’ 6284 sayılı kanun, bizim için önemli bir konudur ve kırmızı çizgimizdir. Sayın cumhurbaşkanımızla yaptığımız toplantılarda da katılan tüm kadın STK’lerin de var olduğu toplantılarda da bu aynen böyle zaten ifade de edilmiştir.”

Ne olmuştu?

YRP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, ’cumhur ittifakı‘na katılmak için 30 maddelik taleplerini ilettiklerini ve “Hiçbir problem yok” yanıtını aldıklarını söylemişti. YRP’nin taleplerinden biri de ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu’nun kaldırılması.

YRP, şart listesinin 15’inci maddesinde bu isteği şöyle dile getirmişti: “İstanbul Sözleşmesi’nin iptalinin TBMM’de de oylanması ve uzantısı 6284 sayılı yasanın aile bütünlüğünü bozucu hükümlerinin ayıklanması.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan şu açıklama gelmişti: “6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez.”

A Haber’e konuşan AKP Genel Başkanı Vekili Binali Yıldırım ise YRP’yle ters düşecek yanlarının bulunmadığını kaydetmişti.

Özellikle partinin erkek üye ve yöneticileri Yanık’ın açıklamalarının ittifaka zarar vereceği görüşünde. Zengin’in de Yanık’a benzer bir çıkışta bulunması yine AKP’li birçok kişinin tepkisini çekti.