Yeniden Refah, 6284’te ‘radikal şeyler’ istemiyormuş

Yeniden Refah Partisi (YRP) yetkilileri, kadına şiddetle mücadeleye yönelik 6284 sayılı kanunun kaldırılmasını değil, bazı maddelerinin değiştirilmesini istediklerini bildirdi.

Yeniden Refah Partisi’nin talepleri tartışılıyor. (AA)

Hürriyet’e konuşan yetkililer şunları kaydetti: “Öyle radikal taleplerimiz yok, hepsi de makul, toplumda uzlaştırıcı talepler. ‘Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Kanunu’nun kaldırılmasını değil, bazı düzenlemeler istiyoruz. Mesela, sadece kadınlar değil şiddetten erkekler de mağdur. Süresiz nafaka konusunda düzenlemeye gidilebilir.”

Ne olmuştu?

YRP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, ’cumhur ittifakı‘na katılmak için 30 maddelik taleplerini ilettiklerini ve “Hiçbir problem yok” yanıtını aldıklarını söylemişti. YRP’nin taleplerinden biri de ‘Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu’nun değiştirilmesi olmuştu.

YRP, şart listesinin 15’inci maddesinde bu isteği şöyle dile getirmişti: “İstanbul Sözleşmesi’nin iptalinin TBMM’de de oylanması ve uzantısı 6284 sayılı yasanın aile bütünlüğünü bozucu hükümlerinin ayıklanması.”

Buna karşılık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan şu açıklama gelmişti: “6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez.”

A Haber’e konuşan AKP Genel Başkanı Vekili Binali Yıldırım ise YRP’yle ters düşecek yanlarının bulunmadığını kaydetmişti.

Özellikle partinin erkek üye ve yöneticileri Yanık’ın açıklamalarının ittifaka zarar vereceği görüşünde. AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin’in de Yanık’a benzer bir çıkışta bulunması yine AKP’li birçok kişinin tepkisini çekti.

Zengin, 6284 sayılı kanun için, “Kırmızı çizgimizdir” dedi.