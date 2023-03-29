AKP’nin yeni ortağı, İnce’den umutlu: Cumhur ittifakına kazandırabilir

Cumhur ittifakına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin adaylığıyla cumhur ittifakına kazandırabileceğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Türkiye 14 Mayıs’taki seçimlere giderken, İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı ‘muhalefetin oylarını böleceği’ gerekçesiyle eleştiriliyor.

Anketler millet ittifakının adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu önde gösterirken, İnce’ye şans tanımıyor. Yüzde 30’luk bir oy potansiyeli bulunduğunu öne süren İnce’yse hedefini ikinci tura kalmak olarak belirledi. Resmen aday olabilmek için 100 bin imza toplaması gereken İnce bunu ancak dördüncü günde başarabilmişti.

Kılıçdaroğlu, bugün İnce’yle görüştü. İnce görüşmeden sonra da oyları bölmediğini savunarak, adaylıktan çekilmeyeceğini vurguladı.

TV100’de Candaş Tolga Işık’ın sunduğu ‘Az Önce Konuştum’ programına katılan Erbakan da İnce’nin adaylığı konusunda muhalefetle hemfikir.

Erbakan İnce’nin adaylığına dair şunları dedi: “Millet İttifakı açısından bir kayıp. Muharrem Bey’in ittifaka katılmaması ilk turda Cumhur İttifakı’nın kazanmasına yol açabilir. Cumhur İttifakı açısından daha avantajlı görüyorum”

Adnan Oktar’ı övdü

bu arada Erbakan programda ‘örgüt yöneticiliği’ ve ‘cinsel istismar’ gibi suçlardan cezaevinde bulunan Adnan Oktar’ı övdü:

“Adnan Oktar’ın taciz yaptığına dair bir tane görüntü var mı? Kitapları gayet güzel, gayet yerinde.”