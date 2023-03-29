Kılıçdaroğlu’yla görüşen İnce çekilmemekte ısrarlı: Köroğlu gibi savaşıyoruz

Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Bu Erdoğan gitmelidir” dese de adaylıktan çekilmeyeceğini vurguladı.

Fotoğraf: CHP

Cumhurbaşkanı adayları Memleket Partisi Muharrem İnce ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’da Memleket Partisi genel merkezinde saat 17:00’de görüştü.

Görüşme bir saat sürdü. Her iki lider görüşmenin sonunda basına konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Halil İbrahim Sofrası’nı büyütmeye çalışıyoruz. Sorunları masaya yatırmak, çözümler üretmek benim ve Sayın İnce’nin görevi” dedi.

İnce de “Bu Erdoğan gitmelidir” ifadesini kullandı. İnce, bir gazetecinin “Adaylıktan çekilecek misiniz” şeklindeki sorusuna “Öyle bir şey demedim. Biz döne döne Köroğlu gibi savaşıyoruz. Herkes ateş ediyor bize, biz de döne döne vuruşmaya devam edeceğiz” diye yanıt verdi.

Türkiye 14 Mayıs’taki seçimlere giderken, İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı ‘muhalefetin oylarını böleceği’ gerekçesiyle eleştiriliyor.

Anketler millet ittifakının adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu önde gösterirken, İnce’ye şans tanımıyor. Yüzde 30’luk bir oy potansiyeli bulunduğunu öne süren İnce’yse hedefini ikinci tura kalmak olarak belirledi. Resmen aday olabilmek için 100 bin imza toplaması gereken İnce bunu ancak dördüncü günde başarabilmişti.