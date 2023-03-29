İnce’ye göre oylar bölünmüyor: En az oyu CHP’den en çok da AKP’den alıyoruz

Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, adaylığının muhalefetin oylarını böleceği iddiasını reddetti ve bunu savunanları matematik bilmemekle suçladı.

Cumhurbaşkanı adayları Memleket Partisi Muharrem İnce ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’da Memleket Partisi genel merkezinde saat 17:00’de görüştü.

Kılıçdaroğlu, “Halil İbrahim Sofrası’nı büyütmeye çalışıyoruz” dedi.

İnce de “Bu Erdoğan gitmelidir” ifadesini kullanmış ama adaylıktan çekilmeyeceğini vurguladı. İnce’nin Kılıçdaroğlu’nu uğurlarken “Hoş geldiniz, güle güle” demesi dikkat çekti.

TV100’den Ece Üner’e konuşan İnce, bu sözlerin art niyetle söylenmediğini belirterek, “Büyük anlamlar çıkarmaya gerek yok” diye konuştu.

İnce devamında “Kılıçdaroğlu da ben de bu iktidardan kurtulmak istiyor ama ikimizin yöntemi farklı” diyerek, ‘altılı masa’yı eleştirdi.

‘Oyum yüzde 17’

Ece Üner, seçim matematiğini hatırlatarak, Erdoğan’a kazandırması durumunda zorlanacağını hatırlatarak, “Sokağa çıkamayacak bir riski size aldıran nedir” diye sordu.

İnce buna karşı şunları dedi: “Yüzde 25 alırsam kim sokağa çıkamaz? Onlar 30 alsa, biz 25 alırsak kim çıkamaz? Partimizin oyu 10-11 bandında, Benim oyum 16-17 arasında. ‘Oylar bölünmesin diyen matematik bilmiyor.’ 2018’de CHP’nin oyu 18’di benim 20’ydi. Kampanya bittiğinde CHP 22, İnce 30 oldu. Ben kampanya adamıyım. Aceleye gerek yok. Seçime var 45-50 gün. Türkiye’deki sosyal demokratların travmasıdır, oylar bölünmesin. Bir çok iyi niyetli insanların söylemidir, iki matematik bilmeyen insanların söylemidir. Oy bölünmesi bu sistemde olmaz.

‘En çok AKP’den oy alıyoruz’

Yüzde 60’la Millet İttifakı alıyormuş, ben engel oluyormuşum. Ekmeleddin İhsanoğlu’nda da böyle söylediler. Milleti kandırmaya gerek yok. Buna kanan insanlarımız var. 60 falan yok ortada. İnce 2-3 alıyorsa, 60’la kazanacağına 58’le kazan. Birinci tur seçim, ikinci turda kimin yarışacağını belirleyecek. Birinci tur ön seçim. İkinci turda kimler yarışacak, o belirlenecek. Öyle bir durumda görelim, sıkıntı yok. 20 sene sabreden 14 gün daha sabreder. Oy bölünmesi parlamenter sistemde olur.

Hepimiz 24 aldık diyelim ki, Erdoğan da 27 aldı. Seçilecek mi? Adaylar 23-24 bandında alırsa seçilecek mi, hayır. Belediye başkanlığı olsa seçilecek. En az CHP’den en fazla AK Parti’den oy alıyorum. Ne yaptığımı biliyorum, egomun peşinde değilim; zaman Muharrem İnce’yi haklı çıkaracak”

100 bin imzayı dört günde toplamıştı

Türkiye 14 Mayıs’taki seçimlere giderken, İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı ‘muhalefetin oylarını böleceği’ gerekçesiyle eleştiriliyor.

Anketler millet ittifakının adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu önde gösterirken, İnce’ye şans tanımıyor. Yüzde 30’luk bir oy potansiyeli bulunduğunu öne süren İnce’yse hedefini ikinci tura kalmak olarak belirledi. Resmen aday olabilmek için 100 bin imza toplaması gereken İnce bunu ancak dördüncü günde başarabilmişti.