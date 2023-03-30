Muharrem İnce’nin AKP’li seçmen iddiasına anketli yalanlama

Yöneylem Araştırma’nın direktörü Derya Kömürcü, cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin, “En fazla oyu AKP’den alıyorum” iddiasını kendi araştırmalarından örnek vererek yalanladı.

Muharrem İnce, TV 100 yayınında konuştu. (YouTube)

İnce, dün katıldığı TV 100 programında şunları söylemişti: “Hepimiz (yüzde) 24 aldık diyelim ki, Erdoğan da (yüzde) 27 aldı. Seçilecek mi? Adaylar (yüzde) 23-24 bandında alırsa seçilecek mi, hayır. Belediye başkanlığı olsa seçilecek. En az CHP’den en fazla Ak Parti’den oy alıyorum. Ne yaptığımı biliyorum, egomun peşinde değilim; zaman Muharrem İnce’yi haklı çıkaracak.”

İnce’nin en fazla oyu AKP’den aldığını iddia etmesi üzerine Derya Kömürcü’den açıklama geldi. Yöneylem’in araştırmasından örnek veren Kömürcü, Twitter’dan şunları yazdı:

“Araştırmalarımızın hiçbirinde böyle bir tablo yok. Son üç araştırmamıza baktığımda 14 Mayıs’ta AKP’ye oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 0,2 ila 0,7’si cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda İnce’ye oy veririm diyor. Bu oran CHP seçmeninde yüzde 2’nin, İYİ Parti seçmeninde yüzde 9’un üzerinde.”