Muharrem İnce: Seçmen yaşını 15’e indirirsek birinci turda kazanırım

Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan’a karşı kazanma şansının millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan daha yüksek olduğunu savundu.

İnce ayrıca seçmen yaşının 15’e indirilmesi halinde seçimi birinci turda kazanabileceğini söyledi.

Muharrem İnce.

Türkiye 14 Mayıs’taki seçimlere giderken, İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı ‘muhalefetin oylarını böleceği’ gerekçesiyle eleştiriliyor.

Seçim tarihi yaklaştıkça, İnce üzerindeki baskı artıyor.

Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un ‘Nedir Ne Değildir’ programına katılan İnce’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*(Millet ittifakına) Seçimi kazanmak gibi dertleri yok. Seçimi kaybedecekler, şimdiden suçluyu bulmaya çalışıyorlar. Kendilerine ve adaylarına güvenmiyorlar.

*Bana oy verenlerin hiçbiri ne Erdoğan’a ne de Kılıçdaroğlu’na oy verir.

*Seçimin ikinci tura kalacağını herkes biliyor. Birinci turu düşünmeyin.

*İkinci turda kaldığımızda ben mi Kılıçdaroğlu mu kazanır? Bana kalırsa ben daha şanslıyım.

*Seçmen yaşını 15’e indirirsek ben birinci turda kazanırım.

*Türkiye’yi HDP‘nin kıskacındaki Kılıçdaroğlu’na ya da uluslararası kıskaçtaki Erdoğan’a terk etmek istemiyorum.

*Erdoğan da olmaz, eski ortakları da olmaz. Ben masayla işim olmaz dedim. Ben CHP’yle ayrı görüşürdüm. Benim önerim, CHP, İYİ Parti, Memleket Partisi. Üçü yapsın bunu.

*Kılıçdaroğlu’nun son seçimi, genel başkanlık boşta. Herkes birbirini biçiyor. Kendi genel başkanlarına kumpas kurarlar, bunu biliyorum. Nasıl partisiniz siz? Tam Erdoğan’a malzeme veriyorsunuz. Önceden Kur’an’la çıkıyordu, şimdi seccadeyle çıkıyor.

*(Demirtaş ve Kavala’nın tutukluluğu) Benim görevim yargıya talimat değildir. Cumhurbaşkanı seçilirsem benim görevim yargının düzgün işlemesini sağlamak. “Bu kişi hapse girmeli, bu kişi hapisten çıkmalı” gibi bir açıklama cumhurbaşkanı da yapamaz, cumhurbaşkanı yardımcısı da yapamaz. Adil yargılandılar mı derseniz, bence adil yargılanmadılar. Bunların adil yargılandığına inanmıyorum. Serbest kalsın, tutuklansın demem. Bu benim değil yargının işi.