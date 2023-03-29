Kılıçdaroğlu’ndan ‘İnce’ mesaj: Kibirlenmeyeceğiz

Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Memleket Partisi’nin adayı Muharrem İnce’yle görüşmesine göndermede bulunan bir mesaj geldi.

Fotoğraf: Twitter

Türkiye 14 Mayıs’taki seçimlere giderken, İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı ‘muhalefetin oylarını böleceği’ gerekçesiyle eleştiriliyor.

Anketler millet ittifakının adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu önde gösterirken, İnce’ye şans tanımıyor. Yüzde 30’luk bir oy potansiyeli bulunduğunu öne süren İnce’yse hedefini ikinci tura kalmak olarak belirledi. Resmen aday olabilmek için 100 bin imza toplaması gereken İnce bunu ancak dördüncü günde başarabilmişti.

Bugün İnce’yle görüşen Kılıçdaroğlu, çıkışta Halil İbrahim Sofrası’nın büyütmeye çalıştıklarını söyledi. İnce’yse oyları bölmediğini savunarak, adaylıktan çekilmeyeceğini vurguladı.

Ayrıca görüşmenin sonunda Kılıçdaroğlu’nun uğurlayan İnce’nin “Hoş geldiniz, güle güle” demesi beraberinde yeni bir tartışmayı getirdi. İnce, bu lafında herhangi bir kötü niyetinin olmadığını söyledi.

Bugün Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Memleket Partimizde ağırladık. Bizde misafir hoş geldin diyerek karşılanır, nazik bir şekilde ağırlanır ve güle güle diyerek uğurlanır. Bu durumu başka yerlere çekmeye çalışmak Kemal Bey'e ve bana karşı saygısızlıktır. — Muharrem İNCE (@vekilince) March 29, 2023

Twitter hesabından Halil İbrahim Sofrası vurgulu bir mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu da “Kibirlenmeyeceğiz. Yeter ki bu ülkeye yeniden baharlar gelsin” dedi.