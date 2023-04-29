KONDA anketleri: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kafa kafaya

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, KONDA Araştırma’nın nisanda düzenlediği iki anketin sonuçlarını ve hazırlanan rapordan bulguları paylaştı.

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Seçimlere 15 gün kaldı. Dört cumhurbaşkanı adayının yarışacağı seçimlerde, Meclis’te oluşacak tablonun da önemi var. Uzmanlar, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde Meclis’teki güç dağılımının yarışı önemli ölçüde etkileyeceğini düşünüyor.

Nisan başı ve ortası

Alçı’nın aktardığına göre KONDA biri 1-2 Nisan, diğeri 15-16 Nisan’da iki saha çalışması yürüttü.

Alçı bu çalışmaların kimin adına yapıldığı, kim / hangi parti / aday tarafından finanse edildiği, örneklem büyüklüğü, örneklem belirleme yöntemi, hata payı, kararsızların nasıl dağıtıldığı gibi bilgileri paylaşmadı.

KONDA’nın bu araştırmalar doğrultusunda 202 sayfalık rapor hazırladığını belirten Alçı, bunda AKP ve genel olarak cumhur ittifakı yükselirken, cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun oylarının arttığının belirtildiğini aktardı.

Rapora göre son üç aydır cumhur ittifakının oyları yüzde 45 bandında. Millet ittifakıysa yüzde 36-38 bandında hareket ediyor.

Partiler

15-16 Nisan verilerine göre kararsızlar dağıtılınca sonuçlar şöyle:

AKP yüzde 36,2

CHP yüzde 24

İYİ Parti yüzde 13,7

HDP/Yeşil Sol yüzde 10,3

MHP yüzde 7,4

Diğer partiler yüzde 8,5

Alçı, TİP’in oylarını paylaşmasa da kararsızlar dağıtıldığında emek ve özgürlük ittifakının yüzde 12’ye ulaştığını belirtti. Buna göre TİP’in oyu yüzde 1,7 olarak hesaplanabilir. Yeniden Refah ve Memleket partilerinin oyları aktarılmadı.

İttifaklar

Buna göre kararsızlar dağıtıldığında cumhur ittifakı yüzde 43,6, millet ittifakı yüzde 37,7.

Alçı, kararsızlar dağıtılmadan ittifakların oy oranını da aktardı:

Cumhur ittifakı yüzde 38

Millet ittifakı yüzde 32

Emek ve özgürlük ittifakı yüzde 10

Buna göre kararsızların dağıtılmadığı tabloda yüzde 20’lik bir dilim kalıyor. Alçı bu 20’lik dilimin kırılımını da aktarmadı.

Cumhurbaşkanlığı

Alçı, KONDA’nın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk tura dair anketinin sonuçlarını da paylaştı. Alçı bu anketin hangi tarihte düzenlendiğini belirtmedi.

Kararsızlar dağıtılmadan sonuçlar şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 39

Tayyip Erdoğan yüzde 39

Muharrem İnce yüzde 7

Sinan Oğan yüzde 2

Kararsızlar yüzde 10

Oy kullanmayacak yüzde 3

Alçı ilk turda kararsızlar dağıtılınca Erdoğan’ın yüzde 43, Kılıçdaroğlu’nın yüzde 42 seviyesinde olduğunu aktardı. Bu sonuçlara göre seçim ikinci tura kalıyor.

İkinci tur

Alçı, “İkinci tura Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu kalırsa oyunuzu kime verirsiniz” sorusuna hem 1-2 Nisan hem de 15-16 Nisan araştırmasında verilen cevapların aynı oranı işaret ettiğini kaydetti:

Kılıçdaroğlu yüzde 51

Erdoğan yüzde 49

KONDA müdürü: Erdoğan’ın kaybetme ihtimali yüksek

KONDA Araştırma Genel Müdürü Aydın Erdem nisan başında Diken’e verdiği bir söyleşide ”(Cumhurbaşkanı Tayyip) Erdoğan’ın kaybetme ihtimali yüksek. Ancak muhalefet açısından ortada çantada keklik bir durum yok” demişti.