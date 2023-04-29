ORC müdürü: Bayram Kılıçdaroğlu’na yaradı

ORC Genel Müdürü Mehmet Pösteki, Sinan Oğan ve Muharrem İnce’ye atılan oyların boşa gideceğine dair ‘mahalle baskısı’ oluştuğunu ve bu durumun millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oylarında artışa neden olduğunu dile getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu. Fotoğraf: ANKA

ORC’nin 19-22 Nisan’da düzenlediği anket çalışmasına göre cumhurbaşkanlığı seçimindeki durum şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49,3

Tayyip Erdoğan: Yüzde 42,4

Muharrem İnce: Yüzde 6,1

Sinan Oğan: Yüzde 2,2

‘Mahalle baskısı’

ORC Genel Müdürü Mehmet Pösteki, söz konusu anketlerden sonra Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ın oy kazandığını, İnce ve Oğan’ın oy kaybettiğini dile getirdi.

Pösteki, bayram ziyaretleri kapsamında geniş aile toplantılarının yapıldığını ve buralarda İnce’yle Oğan’a atılacak oyların boşa gideceği yönünde ‘mahalle baskısı’ oluştuğunu söyledi.

ORC müdürü, bu nedenle İnce ve Oğan seçmeninin Erdoğan’la Kılıçdaroğlu’na yöneldiğini dile getirdi. Pösteki, yüzde 50 oy oranına daha yakın olduğundan dolayı bu durumun daha çok Kılıçdaroğlu’na yaradığını belirtti.

Pösteki ayrıca, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in ‘Kılıçdaroğlu’nun adaylığından memnun olmayan’ İYİ Parti seçmenini de ikna etmeye başladığı söyledi.

‘İki isimde ciddi düşüş’

Twitter hesabından paylaşım yapan Pösteki şunları dile getirdi:

*Ramazan Bayramı’nda geniş ailelerin buluşması, ‘3. Yol’ olarak ortaya çıkan Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın oylarında azalış meydana getirmiş gibi görünüyor. Bayramdan önce yaptığımız çalışmalara göre bu iki ismin oylarında ciddi düşüşler gözlemliyoruz.

*Geniş aile toplantılarında bu iki isme verilecek oyların boşa gideceği, seçimin ikinci tura kalmaması gerektiği konusunda ciddi mahalle baskısı oluşmuş olmalı. Öyle ki bayramdan sonra, hem Kılıçdaroğlu hem Erdoğan oylarını artırmış görünürken, hem İnce hem de Oğan oy kaybetmiş.

‘İlk turda bitme ihtimali artıyor’

*İnce ve Oğan iki taraftan da oy almalarına rağmen, yüzde 50 sınırına yakın olan taraf Kılıçdaroğlu olduğu için asıl zararı muhalefete vermekteler. Bu sebeple ‘bayram ikna konuşmaları’ Kılıçdaroğlu’na yaramış gibi görünüyor. Her geçen gün seçimin ilk turda bitme ihtimali artıyor.

İYİ Parti toparlamış

*Seçimin ilk turda bitmesini kolaylaştıran bir başka konu da Meral Akşener’in sahada Kılıçdaroğlu’na tam destekle oy istemesi oldu. ‘3. Yol’ olarak ortaya çıkan iki adayın da asıl hedef kitlesi ‘Kılıçdaroğlu’nun adaylığından memnun olmayan’ İYİ Parti seçmenleriydi. Akşener’in, partisinden uzaklaşan bu kitleyi ikna etmeye başladığını görüyoruz. Zira İYİ Parti yeniden 6 Mart öncesindeki oranlarına çok yaklaştı.