ORC’den peş peşe iki anket: Kılıçdaroğlu ilk tura göz kırptı

ORC Araştırma bu ay iki büyük anket düzenledi. Buna göre Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ata ittifakı adayı Sinan Oğan’ın oyları düştü. Millet ittifakının adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oyu yüzde 50’ye dayandı.

Partilerin oy dağılımında da benzer bir eğilim görüldü. Buna göre seçmen, en çok milletvekili çıkarabilecek partilere yöneldi.

ORC anket sonuçlarını paylaştı. (AA)

7-11 Nisan ve 19-22 Nisan tarihleri arasında yapılan araştırmalar, seçim yaklaştıkça seçmen tercihlerinin ‘kazanma ihtimali daha yüksek’ aday ve partilere kaydığını gösterdi. İki ankette de 42 ilden 5 bin 400 kişiyle yüz yüze görüşüldü.

ORC’nin ilk araştırmasına kıyasla Kılıçdaroğlu 1 puan, Erdoğan 0,9 puan oy artırırken, İnce 1,1, Oğan’sa 0,2 puan kaybetti. Son ankette en fazla oya ulaşan Kılıçdaroğlu’nun bu oranlara göre seçimi ilk turda kazanması için oyunu 0,7 puanın üstünde artırması gerekiyor.

Önceki araştırmanın bulguları şöyle:

Kılıçdaroğlu: Yüzde 48,9

Erdoğan: Yüzde 41,5

İnce: Yüzde 7,2

Oğan: Yüzde 2,4

Önceki anket. (ORC)

İkinci araştırmaysa şöyle:

Kılıçdaroğlu: Yüzde 49,3

Erdoğan: Yüzde 42,4

İnce: Yüzde 6,1

Oğan: Yüzde 2,2

Son anket. (ORC)

Milletvekili seçimlerinde de durum aynı

ORC’nin milletvekili seçimlerine ilişkin anketinde de seçmen tercihleri büyük partilere yöneldi. Buna göre AKP, CHP, İYİ Parti, HDP/Yeşil Sol oylarını artırdı. MHP, TİP, Memleket Partisi, Zafer Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nde (YRP) oylar düştü.

İlk anketteki veriler şöyleydi:

AKP: Yüzde 31,6

CHP: Yüzde 28,5

İYİ Parti: Yüzde 14,3

HDP/Yeşil Sol: Yüzde 8,8

MHP: Yüzde 6,2

Memleket: Yüzde 4,1

TİP: Yüzde 2

YRP: Yüzde 1,6

Zafer Partisi: Yüzde 1,4

ORC’nin önceki milletvekili seçimleri anketi.

ORC’nin bu ayki ikinci anketiyse şöyle:

AKP: Yüzde 32,8

CHP: Yüzde 28,6

İYİ Parti: Yüzde 15,1

HDP/Yeşil Sol: Yüzde 9,3

MHP: Yüzde 6,3

Memleket: Yüzde 2,7

TİP: Yüzde 1,4

YRP: Yüzde 1,2

Zafer Partisi: Yüzde 0,9

ORC’nin son milletvekili seçimleri anketi.

Editör notu: Ankette Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgiler yer almadı: