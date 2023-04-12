ORC anketi: Kılıçdaroğlu’nun oyu yüzde 48

ORC Araştırma’nın anketine göre millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini söyleyen seçmenlerin oranı yüzde 48.

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Şirketin Twitter hesabından paylaşılan verilere göre 7-11 Nisan tarihlerinde yüz yüze 5 bin 400 katılımcıyla yapılan ankette “Bu pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?” diye soruldu.

Soruya Kılıçdaroğlu diye yanıt verenlerin oranı yüzde 48,9. Cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan’a oy vereceğini söyleyenleri oranı yüzde 41,5.

Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin oy oranı yüzde 7,2. Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ınki yüzde 2,4.

Partilerin oy oranıysa şöyle:

AKP: 31,6

CHP: 28,5

İYİ Parti: 14,3

HDP: 8,8

MHP: 6,2

Memleket: 4,1

TİP: 2

BBP: 1,6

Zafer Partisi: 1,4

Editör notu: Ankette Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgiler yer almadı:

Anktin kimin adına yapıldığı, kim / hangi parti / aday tarafından finanse edildiği

Örneklem büyüklüğü

Örneklem belirleme yöntemi

Hata payı

Kararsızların nasıl dağıtıldığı

Diğer anketler

Yakın zamanda düzenlenen bazı anketler ve kamuoyu araştırmacılarının yorumları şöyle:

MetroPOLL (31 Mart): Mart anketine göre Kılıçdaroğlu yüzde 44,60; Erdoğan yüzde 42; kararsız yüzde 5,1; protesto yüzde 5,9; cevapsız yüzde 2,4. MetroPOLL Araştırma Başkanı Özer Sencar bu sonuçlar doğrultusunda, “Söze gerek yok, her şey açık. Seçimin kaderini Muharrem İnce ve kararsızlar belirleyecek” dedi.

KONDA Araştırma Genel Müdürü Aydın Erdem (3 Nisan): “Erdoğan’ın kaybetme ihtimali yüksek. Ancak muhalefet açısından ortada çantada keklik bir durum yok. Muharrem İnce’yle ilgili şu andaki ölçümlerde ‘köpük’ olabilir. İnce seçimi ikinci tura bırakacak bir figür gibi görünmüyor.”

Yöneylem Araştırma (6 Nisan): Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalıyor. Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadığında Kılıçdaroğlu yüzde 43,8, Erdoğan yüzde 39,2 oy alıyor. Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar oransal olarak dağıtıldığındaysa Kılıçdaroğlu yüzde 55,1 puanla önde. İnce yüzde 8,6, oy kullanmayacaklar yüzde 2,9, kararsızlar yüzde 2,8 ve ata ittifakının adayı Sinan Oğan yüzde 2,7 olarak ölçüldü. İlk turda İnce’ye oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 17,4’ü ikinci turda oy kullanmayacağını, bir o kadarı da Erdoğan’a oy vereceğini belirtti.

MetroPOLL (11 Nisan): Cumhurbaşkanlığını Kılıçdaroğlu’nun kazanacağına inananların oranı yüzde 45’e ulaştı.

Türkiye Raporu (12 Nisan): Kararsızlar azalıyor. CHP ve MHP’de artış var. İnce’nin oyları cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura bırakacak seviyede.

Gezici Araştırma (12 Nisan): Kılıçdaroğlu, seçimleri ilk turda yüzde 53,4’le kazanıyor. Erdoğan’ın oy oranı yüzde 43,2. İnce yüzde 2,1. Sinan Oğan 1,3.

Yöneylem (12 Nisan): Kararsızlar dağıtıldığında AKP’nin oyu, CHP’nin 7,4 puan önünde. TİP’in oy oranı yüzde 3’ün üstünde. Cumhur ittifakının toplam oy oranı 42,4, millet ittifakının oy oranı yüzde 38. HDP yüzde 9,3; Türkiye İşçi Partisi yüzde 3,3 oy alıyor.