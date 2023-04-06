Anket: İnce seçmeninin bir kısmı ikinci turda oy atmayacak

Yöneylem Araştırma’nın anketine göre cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalıyor. İlk turda Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye oy vereceğini söyleyen katılımcıların yüzde 17,4’ü ikinci turda oy kullanmayacağını belirtti.

Muharrem İnce. (AA)

27-29 Mart arasında düzenlenen ankete göre kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadığında Kılıçdaroğlu yüzde 43,8, cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan yüzde 39,2 oy alıyor.

Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yüzde 8,6, oy kullanmayacaklar yüzde 2,9, kararsızlar yüzde 2,8 ve ata ittifakının adayı Sinan Oğan yüzde 2,7 olarak ölçüldü.

Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar oransal olarak dağıtıldığındaysa Kılıçdaroğlu yüzde 46,4, Erdoğan yüzde 41,6, İnce yüzde 9,1, Oğan yüzde 2,9 olarak ölçüldü.

İkinci turdaysa Kılıçdaroğlu yüzde 51,5, Erdoğan yüzde 41,9, oy kullanmayacaklar yüzde 4,7, kararsızlar yüzde 1,9 olarak ölçüldü.

Kılıçdaroğlu ikinci turda alacak

Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar oransal olarak dağıtıldığındaysa Kılıçdaroğlu yüzde 55,1 puanla önde olarak kaydedildi.

İlk turda Muharrem İnce’ye oy vereceğini söyleyen 8,6 puanlık seçmenlerin yüzde 60,7’si (5 puandan fazla) ikinci turda Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini söyledi.

Editör notu: Anketlerde Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgi açıklanmadı:

Anketin kimin adına yapıldığı, kim / hangi parti / aday tarafından finanse edildiği.