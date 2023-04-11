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Yaramazlara biraz batar!

‘Kılıçdaroğlu kazanır’ diyenlerin oranı artıyor: Yüzde 31’den 45’e çıktı

MetroPOLL Araştırma’nın verilerine göre “Cumhurbaşkanlığını Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak” diyenlerin oranı dört ayda yüzde 31’den 45’e ulaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu. Fotoğraf: CHP

MetroPOLL Araştırma Başkanı Özer Sencar’ın paylaştığı verilere söz konusu oran aralıkta yüzde 31,7’ydi. Ocakta yüzde 38,2’ye çıkan oran, martta 42,9 olarak ölçülmüştü.


Sencar, artışa işaret ederek, “Son dört aya dikkat” dedi.

Editör notu: Ankette Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgi açıklanmadı:

Anketin kimin adına yapıldığı, kim / hangi parti / aday tarafından finanse edildiği.

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Akşam Postası / 11 Nisan 2023

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