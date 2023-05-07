Güneydoğu’da anket: Kılıçdaroğlu farkla önde

Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki saha araştırmalarıyla bilinen Rawest, dört büyükşehirde yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Bölgenin dört büyükşehir kentinin üçünde millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açık ara farkla önünde.

Rawes, dört kentin anket verilerini açıkladı. (Diken)

Anket, 21-29 Nisan tarihleri arasında Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa ve Van illerinde merkez ve kırsal bütün ilçeleri dahil edilerek yapıldı. 5 bin 979 kişiyle yüzyüze görüşmelerle yapılan anketin güven aralığı yüzde 95 olarak hesaplanırken hata payı +/- 1,27 olarak kaydedildi.

Buna göre dört ildeki kararsızların da dağıtıldığı birinci ve ikinci tur anket sonuçları şöyle:

*Diyarbakır 1’inci tur

Kılıçdaroğlu: Yüzde 76,3

Erdoğan: Yüzde 20,5

İnce: Yüzde 3,1

Oğan: Yüzde 0,1

*Diyarbakır 2’nci tur

Kılıçdaroğlu: Yüzde 78,5

Erdoğan: Yüzde 21,5

*Mardin 1’inci tur

Kılıçdaroğlu: Yüzde 66

Erdoğan: Yüzde28,9

İnce: Yüzde 4

Oğan: Yüzde 1,1

*Mardin 2’nci tur

Kılıçdaroğlu: Yüzde 69,4

Erdoğan: Yüzde 30,6

*Şanlıurfa 1’inci tur

Kılıçdaroğlu: Yüzde 40

Erdoğan: Yüzde 57

İnce: Yüzde 2

Oğan: Yüzde 1

*Şanlıurfa 2’inci tur

Kılıçdaroğlu: Yüzde 41,1

Erdoğan: Yüzde 58,9

*Van 1’inci tur

Kılıçdaroğlu: Yüzde 73,8

Erdoğan: Yüzde 24,2

İnce: Yüzde 1,4

Oğan: Yüzde 0,6

*Van 2’nci tur

Kılıçdaroğlu: Yüzde 74,6

Erdoğan: Yüzde 25,4

Erdoğan’a destek 2018’e göre sekiz puan düştü

Araştırma sonuçlarına göre bu dört büyükşehirde birinci turda Kılıçdaroğlu’nun yüzde 62,4, Erdoğan’ınsa yüzde 34,5 oy aldığı görülüyor.

Bu dört kentte 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şu sonuçlar çıkmıştı:

Selahattin Demirtaş: Yüzde 49,3

Erdoğan: Yüzde 42,3

İnce: Yüzde 6,4

HDP’liler Kılıçdaroğlu’ndan yana

Ankette HDP’lilerin yüzde 90’ı cumhurbaşkanlığında Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini söylerken yüzde 7,3’ü de kararsız veya boykot edeceğini belirtti. Erdoğan’a oy vereceğini söyleyen HDP’lilerin oranıysa yüzde 1,9 oldu.

Editör notu: Ankette Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgiler yer almadı: