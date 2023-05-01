Aksoy anketi: Partilerde AKP, liderlerde Kılıçdaroğlu önde

Aksoy Araştırma Şirketi son anket verilerini paylaştı. Şirketin nisan ayı anketinde 1537 kişiye ‘Bu pazar milletvekili seçimleri olsa hangi partiye oy verirsiniz’ diye soruldu.

Aksoy, son seçim anketini açıkladı. (Diken)

Kararsızların da dağıtıldığı ankette katılımcıların yanıtları şöyle:

AKP (HÜDA-PAR/DSP): Yüzde 34,7

CHP(DEVA-Gelecek-Saadet-DP): Yüzde 32,1

HDP/Yeşil Sol: Yüzde 9,6

İYİ Parti: Yüzde 9

MHP: Yüzde 6,8

TİP: Yüzde 1,9

Diğer: Yüzde 5,9

Kılıçdaroğlu önde

Katılımcılara cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin de sorular yöneltildi. Ankete göre kararsızların da oyları dağıtıldığında millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, en yakın rakibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 5,4 puan fark atsa da seçimler ikinci tura kalıyor. Araştırmaya göre Erdoğan, oylarını 3,5 puan artırdı.

Anketin sonuçları şöyle:

Kılıçdaroğlu: Yüzde 47

Erdoğan: Yüzde 41,9

İnce: Yüzde 5,8

Oğan: Yüzde 5

Geçen ayın verileri

Aksoy’un geçen ay yayınlanan anketinde veriler şöyleydi:

AKP: 31,1

CHP: 30,6

İYİ Parti: 11,4

HDP: 10,5

MHP: 7,5

Diğer partiler: 6,4

TİP: 2,5

Aksoy Araştırma’nın geçen ay 26 ilde 1537 kişiyle yaptığı ankette Kılıçdaroğlu yüzde 56,8’lik desteğe ulaşmıştı. Erdoğan’sa yüzde 43,2’deydi.

Editör notu: Bu ankette Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgilere ulaşılamadı:

Anketin kimin adına yapıldığı, kim / hangi parti / aday tarafından finanse edildiği

Örneklem belirleme yöntemi

Anket uygulama yöntemi