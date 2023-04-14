MetroPOLL yöneticisi: Erdoğan üst sınıra ulaştı

MetroPOLL Araştırma’nın kurucu ve yöneticisi Özer Sencar’a göre 14 Mayıs’a giderken millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında önde.

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Türkiye, 14 Mayıs’ta tarihinin en önemli seçimlerinden birine gidiyor. Dört cumhurbaşkanı adayının yarışacağı seçimlerde, Meclis’te oluşacak tablonun da önemi büyük.

Gazeteciler Yavuz Baydar‘la Dicle Baştürk’e yarıştaki son durumu değerlendiren MetroPOLL yöneticisi Özer Sencar, uzun bir süredir anketlerde Kılıçdaroğlu’nun önünde olan Erdoğan’ın bu üstünlüğünü martta kaybettiğini söyledi.

‘Kılıçdaroğlu 45’e kadar gidebilir’

Sencar, yüzde 42 seviyesinin Erdoğan’ın üst sınırı gibi gözüktüğünü belirterek CHP liderinin önünde böyle bir ‘barikat’ olmadığını söyledi: ”Kılıçdaroğlu yüzde 45’e kadar gidebilir. Bu birinci tur için yeterli değil. İkinci tura her halükarda kalır. Ama önümüzdeki süreçte İnce adaylıktan çekilir ya da oyu düşerse şartlar değişir.”

‘İnce aniden düşer’

Sencar, İnce’nin ‘Kılıçdaroğlu’ndan iki puan, AKP’den de bir puan’ almış olabileceğini belirtti: ”İnce bir anda yükseldi. Bu yükselmeler, kısa sürede tekrar düşüşü getirir. Bu kadar ani yükselişlerin ani düşüşleri de olur.”

Anket sonucu

MetroPOLL’ün nisan anketinde sonuçlar şöyle çıkmıştı:

Kılıçdaroğlu: 42,6

Erdoğan: 41,1

Muharrem İnce: 5

Sinan Oğan: 2,2

Kararsız: 4,4

Protesto oy: 1,6

Cevap yok: 3,1

Editör notu: Ankette Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgi açıklanmamıştı: