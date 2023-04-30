TEAM’dan karşılaştırmalı anket: Oylar Kılıçdaroğlu’ndan, algı Erdoğan’dan yana

TEAM Araştırma, 23-26 Nisan tarihleri arasında 3 bin 54 kişiyle yüz yüze görüşmelere dayanan anket verilerini açıkladı. Bu sonuçları, mart ayı ortası ve Nisan başındaki araştırmalarla karşılaştırdı.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu. (AA-CHP)

Anket verilerine göre seçimlere iki hafta kala CHP, İYİ Parti, HDP/Yeşil Sol ve MHP’de geçen aya göre belirgin yükselişler gözlemlendi. Araştırmada millet ittifakında seçime girmeyen partilerin oylarının ittifak içinde kaldığı görüldü. Seçim yaklaştıkça diğer partilerin oranlarıysa düştü.

Nisana ayına ilişkin anket sonuçları şöyle:

AKP: Yüzde 35,9

CHP: Yüzde 27,6

İYİ Parti: Yüzde 11,5

HDP/Yeşil Sol: Yüzde 11,2

MHP: Yüzde 7,5

Memleket: Yüzde 3

TİP: Yüzde 1,2

BBP: Yüzde 1,1

Zafer: Yüzde 0,3

Diğer: Yüzde 0,6

İnce ve partisi erimeye devam edecek

Araştırmanın ‘önemli’ diye vurguladığı sonuçsa şu oldu: ”Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve partisinin oylarında mart ayında gözlemlenen ani yükseliş kalıcı olmadı. İnce, oyları düzenli olarak düşerken; bu dönüş devam ediyor. TEAM’a göre Memleket Partisi’ne giden oyların geldiği adreslere dönüşü sürüyor.”

Partilerin son üç anketteki oy değişimleri şöyle:

Kılıçdaroğlu, ilk turda bitirmeye yakın

Araştırmaya göre millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu birinci tur dağılımında mart ayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaklaşık 3 puan gerisindeyken; oylarını nisan ayında artırarak 3 puan öne geçti. Son verilere göre İnce’nin oylarında dramatik bir düşüş yaşanıyor. Kılıçdaroğlu’sa bu ayda en çok puan artıran aday oldu.

İnce ve Oğan 5’in altına düşerse

TEAM’e göre Muharrem İnce ve ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın toplam oyları 5 puanın altına inerse Kılıçdaroğlu’nun seçimi birinci turda kazanma ihtimali çok yüksek.

Adaylara ilişkin nisan araştırması şöyle:

Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,4

Erdoğan: Yüzde 44,4

İnce: Yüzde 6,1

Oğan: Yüzde 2,1

Son üç anketin karşılaştırmasıysa şöyle:

İnce ve Oğancı taraftarları ikinci turda kimi destekleyecek?

Seçimler ikinci tura kalırsa İnce ve Oğan’a ilk turda oy verenlerin, hangi adaylara yöneleceği de kafalardaki soru işaretlerinden. Mevcut İnce seçmenlerinin yüzde 60’ı ikinci turda Kılıçdaroğlu’na vermeyi düşünüyor. TEAM’e göre İnce’nin oylarının azalmaya devam etmesi Kılıçdaroğlu’na yaramaya devam edecek. İnce’ye oy veren seçmenlerin yüzde 26,4’yse ikinci turda Erdoğan’a oy vermeyi düşünüyor. Sinan Oğan’a oy veren seçmenlerinse ikinci turda yüzde 64,7’si Erdoğan’a, 42,9’u Kılıçdaroğlu’na oy vermeyi düşünüyor.

İkinci turda fark 5 puan

Seçimlerin ikinci tura kalması durumunda Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı 5 puan farkla geçiyor. İkinci tura ilişkin anket verilerine göre Kılıçdaroğlu’nun oyu ocaktan bu yana artmaya devam ediyor. Erdoğan’daysa düşme eğilimi var.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun ikinci tur oylarının değişimi şöyle:

Algı Erdoğan’dan yana

Oy vermeye ilişkin anketler muhalefet açısından olumlu bir tablo olmasına rağmen seçmenlerdeki ‘Erdoğan kazanır’ algısı hala kuvvetli. TEAM’a göre muhalefet psikolojik üstünlüğü henüz tesis edemedi.

Algı anketi şöyle:

Sandalye dağılımı

Verilere göre cumhur ittifakı meclis çoğunluğunu sağlayamıyor. AKP ve MHP’nin Meclis’te elde edeceği sandalye sayısı nisan sonuna ilişkin anket verilerine göre 290, millet ittifakı partilerininse 237. TİP ve Yeşil Sol Parti listelerinden seçimlere girecek emek ve özgürlük ittifakının Meclis’te elde edeceği sandalye sayısıysa 73 olarak hesaplandı.

Anket şirketinin notu

Anket şirketi, bu verilerin ardından şu notu düştü:

*Örneklem yapılandırmamız, geçmiş seçimleri ve ilçe SEGE endeks değerlerini kullanarak yaptığımız ilçe bazlı bölgesel sınıflandırma sistemine dayanmaktadır. Yoğunluğumuz geçince bu modelin tanıtımını yaparak, isteyenlerin kullanımına açacağız.

*Milletvekili simülasyonlarımız, üç ayrı dönemde yaptığımız 30 bin üzeri örneklemlere dayanan saha verilerine dayanmaktadır. Seçim bölgeleri bazında mevcut durumları ve olasılıkları da yayına hazırlıyoruz.

Milletvekili simülasyonlarımız, üç ayrı dönemde yaptığımız 30 bin üzeri örneklemlere dayanan saha verilerine dayanmaktadır. Seçim bölgeleri bazında mevcut durumları ve olasılıkları da yayına hazırlıyoruz. — TEAM Araştırma (@teamarastirma) April 30, 2023

Editör notu: Anketlerde Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgi açıklanmadı: