Aksoy’dan son anket: Seçim ikinci tura kalıyor

Aksoy Araştırma’nın son anketine göre millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2 puan önünde. Ankete göre seçimler ikinci tura kalıyor.

Fotoğraf: Reuters

Seçimlere bir gün kala Aksoy Araştırma son anketinin sonuçlarını paylaştı. 9-12 Mayıs tarihlerinde 81 ilde 4 bin kişiyle yapılan ankete göre tablo şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,9

Tayyip Erdoğan: Yüzde 45,6

Sinan Oğan: Yüzde 5,7

Muharrem İnce: 0,8

Paylaşılan eğilim grafiğine göre Erdoğan son bir ayda oylarını 7,2 puan artırmış durumda. İnce’deyse 8,2 puanlık düşüş var. Yani İnce’deki erimenin Erdoğan’a yaradığı görülüyor.

Kılıçdaroğlu’nun oylarıysa bir ay öncesiyle aynı.

Partilere verilen destek

Partilerin oy oranıysa şöyle:

AKP: Yüzde 37,2

CHP: Yüzde 30,5

HDP/Yeşil Sol: Yüzde 8,2

İYİ Parti: Yüzde 9,1

MHP: Yüzde 6,9

Zafer Partisi: Yüzde 2,8

TİP: Yüzde 2

Yeniden Refah: Yüzde 1,2

Diğer: Yüzde 1,2

Editör notu: Aksoy, anketinin finansmanının kendilerine ait olduğunu açıkladı. Ankette Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgiye ulaşılamadı:

Örneklem belirleme yöntemi

Anket sorularının nasıl ifade edildiği

Kararsızların nasıl dağıtıldığı

Bir önceki anket

Şirketin 26-28 Nisan’da yaptığı araştırmada tablo şöyleydi:

Çok okunan Kılıçdaroğlu: Vallahi de billahi de her şey çok güzel olacak

Kılıçdaroğlu yüzde 47,3

Erdoğan: Yüzde 41,9

İnce: Yüzde 5,8

Oğan: Yüzde 5

Diğer anketler

KONDA Araştırma’nın 6-7 Mayıs’ta yaptığı ankete göre millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,3, cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan yüzde 43,7 oy alıyor.

Yöneylem Sosyal Araştırma Şirketi, seçimler öncesi son anketi açıkladı. Buna göre Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 49,5’le ilk turda kazanmaya çok yakın.

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre Kılıçdaroğlu, yüzde 49,1’le ilk turda kazanmanın eşiğinde.

Türkiye Raporu’nun İnce’nin çekilişi sonrası yaptığı ankete göre de Kılıçdaroğlu, ilk turda seçimi kazanıyor.