KONDA anketi: Kılıçdaroğlu ilk turun kıyısında

KONDA Araştırma’nın anketine göre millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,3, cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan yüzde 43,7 oy alıyor.

Fotoğraf: Reuters

KONDA, seçim öncesi son araştırmasını bugün yayınladı.

6-7 Mayıs’ta düzenlenen anketin sonuçları şöyle:

Buna göre cumhurbaşkanlığı seçiminde sonuçlar şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,3

Tayyip Erdoğan yüzde 43,7

Sinan Oğan yüzde 4,8

Muharrem İnce yüzde 2,2

İttifak oylarındaysa durum şöyle:

Cumhur (yüzde 44)

AKP yüzde 35

MHP yüzde 8

Diğer yüzde 1

Millet (yüzde 39,9)

CHP yüzde 27,3

İYİ Parti yüzde 12,4

Diğer yüzde 0,2

Emek ve özgürlük (yüzde 12,3)

Yeşil Sol Parti yüzde 10,4

TİP yüzde 1,8

Diğer partilerse yüzde 3,8 olarak kaydedildi. Bu partilerin arasında Memleket Partisi’nin oy oranı yüzde 2,2.

Görselleri büyütmek için tıklayın.

35 ilin merkez dahil 120 ilçesine bağlı 194 mahalle ve köyünde 3480 kişiyle hanelerinde yüz yüze görüşülen araştırmanın hata payı, yüzde 95 güven aralığında +/- 1,7, yüzde 99 güven aralığında yüzde +/- 2,2.

KONDA, araştırmaya bulguları değiştirebilecek üç dinamiği not etti:

Birincisi, 6-7 Mayıs tarihinden seçime kadar yaşanacak olayların siyasi tercihlere etkisi.

İkincisi, cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanabilecek stratejik oy kaymaları. Stratejik oy kaymalarının ‘cumhur ittifakı – millet ittifakı’ ya da ‘Erdoğan – Kılıçdaroğlu’ arasında olma ihtimalini pek öngörmemekle birlikte İnce ve Oğan seçmenlerinin çoğunlukla Kılıçdaroğlu lehine oy kullanma eğiliminde olduklarını görüyoruz.

Üçüncüsü de başta deprem bölgesi olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı seçmenlerin seçime katılım oranı ile yurtdışı seçmenlerin kullanacağı oyların dağılımıdır.

Editör notu: KONDA anketinde Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgiye ulaşılamadı: