Kılıçdaroğlu, ‘mutfak pankartı’na karşı Tuncer Akşener’le fotoğrafını paylaştı

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’lilerin açtığı “Karı gibi mutfaktan çıkmayan değil, arı gibi çalışan lider istiyoruz” pankartına karşı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in eşi Tuncer Akşener’le mutfakta çay doldurduğu fotoğrafını paylaştı: “Biz hayatı paylaşmaktan gurur duyarız.”
Söz konusu pankartı tutan AKP’lileri CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Twitter’dan paylaşıp sert tepki göstermişti.
Önceki gün eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla birlikte Meral Akşener’i evinde ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, Tuncer Akşener’le mutfakta eşlerine çay doldurdukları fotoğrafı paylaşarak Kaftancıoğlu’nu alıntıladı:
“Biz hayatı paylaşmaktan gurur duyarız. Alın şimdi bu fotoğrafı pankartınıza koyun. Sevgili genç mütedeyyin kadınlar, size aylarca ‘Kazanımlarınızı kaybedersiniz’ propagandası yapanlar, tüm haklarınızı üç-beş oya sattılar. Bay Kemal asla kazanımlara dokunmaz!”
Kılıçdaroğlu’nun evinin mutfağından halka seslendiği Twitter videoları sık sık gündem oluyor.