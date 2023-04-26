Kaftancıoğlu, ‘diktatör’ davasında beraat etti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kast ederek “Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz” dediği için dört yıl sekiz aya kadar hapsinin istendiği davadan beraat etti.

Fotoğraf: CHP

Geçen yıl ağustos ayında, partisinin 81 il gençlik kolları başkanları ile İstanbul Planlama Ajansı’nın Florya’daki merkezinde düzenlenen toplantıya katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz” demişti.

ANKA’dan Sinem Nazlı Demir’in aktardığına göre Kaftancıoğlu hakkında açılan davanın ikinci duruşması, bugün Bakırköy 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Bir önceki duruşmada Kaftancıoğlu’nun beraati için mütalaasını açıklayan savcı, talebini tekrarladı.

Duruşmada söz alan Kaftancıoğlu, dün akşam canlı yayında rahatsızlık geçiren Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

‘Diktatör’ sözünü de değerlendiren Kaftancıoğlu, şunları dedi: “Diktatör ifadesi, uluslararası siyasi terminolojide kullanılan bir kavramdır. Bu kavramı kullanmış olmak konusunda sıkıntı görmüyorum. Bunu kullanmak, hakaretten ziyade bir tespittir. Başka söyleyeceğim bir şey olamaz ancak neden dava açılmıştır, onun cevabı da bende yoktur.”

Hâkim, davaya konu olan sözlerinin hakaret olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek Kaftancıoğlu’nun beraatine karar verdi.