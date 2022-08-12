CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz” dedi.

Fotoğraf: CHP

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın, partisinin il gençlik kolları başkanlarıyla toplanacak. 81 il gençlik kolları başkanları bugün İstanbul Planlama Ajansı’nın Florya’daki merkezinde bir araya geldi.

Etkinliğe CHP genel başkan yardımcıları Gökçe Gökçen ve Onursal Adıgüzel, CHP milletvekilleri, Kaftancıoğlu ve belediye başkanları katıldı.

Kaftancıoğlu, buradaki konuşmasında şunları dedi: “Hep ne diyoruz? Gençlik gelecek. Bazen bunu cümlenin gidişine göre kullanıyoruz ama sizlerden bir ablanız olarak tek bir isteğim var ki, siz zaten hissediyorsunuz. Hissetmeseniz bu cesarette olamazdınız zaten. Partimize, partimizin ilkelerine, gençliğinize, kendinize ve sizlerin hayallerini hedefleri hâline getiren genel başkanımıza, genel başkanımızın sizlere sunduğu imkanlar ve sizin genel başkanımıza, partimize oluşturduğunuz ve artırdığınız enerjiye güvenerek belki de dünya tarihinde bir ilki başaracağız. Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz.

Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk, boşuna Gençliğe Hitabe yazıp boşuna bu devleti, bu cumhuriyeti gençlere emanet etmemiştir diyorum. Sizlerle bir arada olduğum için hakikaten çok mutluyum. Çünkü sizlerle bir arada olunca enerjimizin artması bir yana, herhalde sizlerin enerjisi bizdeki yorgunlukları alıp götürüyor. Ben bu bağlamda İstanbul’da bu çalıştayı yapmış olmanız, İstanbul il örgütümüze saha çalışmalarınızla destek vermiş olmanızdan dolayı ve gençlik kolu başkanımıza özellikle çok teşekkür ediyorum. Bir gün kendisiyle sohbet ederken ‘Benim hayallerim var’ demişti. Asla ve asla hayallerinizi kaybetmeyin ve gençlik örgütünün hayalleri, genel başkanımızın hedefiyle Türkiye’deki bütün mazlum ve mağdurların kurtuluşunun işareti olacaktır diyorum.”