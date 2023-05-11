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Yaramazlara biraz batar!

MetroPOLL anketi: Kılıçdaroğlu ilk turda kazanmaya çok yakın

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk turda yüzde 49,1’le kazanmanın eşiğinde.

Fotoğraf: AA

14 Mayıs genel seçimlerine üç gün kaldı.


MetroPOLL’ün son araştırmasını gazeteci İsmail Saymaz Twitter’dan paylaştı. Şirketin kurucusu Özer Sencar da retweet’ledi.

Buna göre 9-10 Mayıs’ta düzenlenen ankette kararsızlar oransal olarak dağıtılınca cumhurbaşkanlığı seçiminde son durum şöyle:

  • Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,1
  • Tayyip Erdoğan yüzde 46,9
  • Sinan Oğan yüzde 2,7
  • Muharrem İnce yüzde 1,3

Parti ve ittifakların durumuysa şöyle:

Cumhur (yüzde 45,5)

  • AKP yüzde 40,3
  • MHP yüzde 5,2

Millet (yüzde 39,1)

  • CHP yüzde 30,5
  • İYİ Parti yüzde 8,6

Emek ve özgürlük

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  • HDP / Yeşil Sol Parti yüzde 10,1
  • TİP yüzde 1,6

Diğer

  • Diğer partiler yüzde 2,6
  • Memleket Partisi yüzde 1,1

Editör notu: MetroPOLL anketinde Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgiye ulaşılamadı:

  • Anketin kimin adına yapıldığı, kim / hangi parti / aday tarafından finanse edildiği
  • Örneklem belirleme yöntemi
  • Hata payı

KONDA anketi: Kılıçdaroğlu ilk turun kıyısında

KONDA Araştırma’nın 6-7 Mayıs’ta yaptığı ankete göre millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,3, cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan yüzde 43,7 oy alıyor.

Yöneylem’in son anketi: Kılıçdaroğlu kazanmaya çok yakın

Yöneylem Sosyal Araştırma Şirketi, seçimler öncesi son anketi açıkladı. Buna göre millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 49,5’le ilk turda kazanmaya çok yakın.

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KONDA anketi: Kılıçdaroğlu ilk turun kıyısında

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