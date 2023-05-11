MetroPOLL anketi: Kılıçdaroğlu ilk turda kazanmaya çok yakın

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk turda yüzde 49,1’le kazanmanın eşiğinde.
14 Mayıs genel seçimlerine üç gün kaldı.
MetroPOLL’ün son araştırmasını gazeteci İsmail Saymaz Twitter’dan paylaştı. Şirketin kurucusu Özer Sencar da retweet’ledi.
Buna göre 9-10 Mayıs’ta düzenlenen ankette kararsızlar oransal olarak dağıtılınca cumhurbaşkanlığı seçiminde son durum şöyle:
- Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,1
- Tayyip Erdoğan yüzde 46,9
- Sinan Oğan yüzde 2,7
- Muharrem İnce yüzde 1,3
Parti ve ittifakların durumuysa şöyle:
Cumhur (yüzde 45,5)
- AKP yüzde 40,3
- MHP yüzde 5,2
Millet (yüzde 39,1)
- CHP yüzde 30,5
- İYİ Parti yüzde 8,6
Emek ve özgürlük
- HDP / Yeşil Sol Parti yüzde 10,1
- TİP yüzde 1,6
Diğer
- Diğer partiler yüzde 2,6
- Memleket Partisi yüzde 1,1
Editör notu: MetroPOLL anketinde Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgiye ulaşılamadı:
- Anketin kimin adına yapıldığı, kim / hangi parti / aday tarafından finanse edildiği
- Örneklem belirleme yöntemi
- Hata payı
KONDA anketi: Kılıçdaroğlu ilk turun kıyısında
KONDA Araştırma’nın 6-7 Mayıs’ta yaptığı ankete göre millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,3, cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan yüzde 43,7 oy alıyor.
Yöneylem’in son anketi: Kılıçdaroğlu kazanmaya çok yakın
Yöneylem Sosyal Araştırma Şirketi, seçimler öncesi son anketi açıkladı. Buna göre millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 49,5’le ilk turda kazanmaya çok yakın.
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