MetroPOLL anketi: Kılıçdaroğlu ilk turda kazanmaya çok yakın

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk turda yüzde 49,1’le kazanmanın eşiğinde.

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14 Mayıs genel seçimlerine üç gün kaldı.

MetroPOLL’ün son araştırmasını gazeteci İsmail Saymaz Twitter’dan paylaştı. Şirketin kurucusu Özer Sencar da retweet’ledi.

Buna göre 9-10 Mayıs’ta düzenlenen ankette kararsızlar oransal olarak dağıtılınca cumhurbaşkanlığı seçiminde son durum şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,1

Tayyip Erdoğan yüzde 46,9

Sinan Oğan yüzde 2,7

Muharrem İnce yüzde 1,3

Parti ve ittifakların durumuysa şöyle:

Cumhur (yüzde 45,5)

AKP yüzde 40,3

MHP yüzde 5,2

Millet (yüzde 39,1)

CHP yüzde 30,5

İYİ Parti yüzde 8,6

Emek ve özgürlük

HDP / Yeşil Sol Parti yüzde 10,1

TİP yüzde 1,6

Diğer

Diğer partiler yüzde 2,6

Memleket Partisi yüzde 1,1

Editör notu: MetroPOLL anketinde Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgiye ulaşılamadı:

Anketin kimin adına yapıldığı, kim / hangi parti / aday tarafından finanse edildiği

Örneklem belirleme yöntemi

Hata payı

KONDA anketi: Kılıçdaroğlu ilk turun kıyısında

KONDA Araştırma’nın 6-7 Mayıs’ta yaptığı ankete göre millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,3, cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan yüzde 43,7 oy alıyor.

Yöneylem’in son anketi: Kılıçdaroğlu kazanmaya çok yakın

Yöneylem Sosyal Araştırma Şirketi, seçimler öncesi son anketi açıkladı. Buna göre millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 49,5’le ilk turda kazanmaya çok yakın.